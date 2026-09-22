به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایپانیوز، علی شیخ‌زاده مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در آیین رونمایی از محصولات جدید سایپا، با اشاره به شرایط این گروه در آغاز دوره مدیریتی خود اظهار کرد: مشکلات سایپا را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد؛ بخشی مربوط به مسائل عمومی صنعت و صنعت خودرو بود که تحت تأثیر شرایط کشور، تحریم‌ها و دو جنگی قرار داشت که در آن سال تجربه کردیم و بخش دیگر به مشکلات اختصاصی سایپا بازمی‌گشت که به مراتب جدی‌تر و عمیق‌تر بود.



وی یکی از مهم‌ترین چالش‌های اختصاصی سایپا را فروش مازاد بر ظرفیت و توان تولید عنوان کرد و افزود: این موضوع می‌توانست برای سال‌ها شرکت را با چالش مواجه کند. به عنوان نمونه، در حالی که ظرفیت سالانه تولید شاهین حدود ۵۰ هزار دستگاه است، در مقطعی حدود ۵۰۰ هزار دستگاه در سامانه یکپارچه برای این محصول ثبت‌نام شده بود، رقمی معادل ۱۰ سال ظرفیت تولید این خودرو، در حالی که قرار بود تمامی این خودروها تا پایان سال ۱۴۰۳ به مشتریان تحویل داده شوند.



مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای مدیریت و کاهش تعهدات گذشته تصریح کرد: بخش قابل توجهی از این تعهدات کاهش یافته و نزدیک به ۶۰ هزار دستگاه شاهین در این دوره مدیریتی به مشتریان تحویل شده است. این در حالی است که طی یک‌سال‌ونیم گذشته فروش جدیدی برای شاهین انجام نشده و برای ماه‌های آینده نیز فروش این محصول در برنامه قرار ندارد تا تعهدات موجود مدیریت و تعیین تکلیف شود.



شیخ‌زاده همچنین با قدردانی از حمایت‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت از برنامه‌های گروه سایپا گفت: حمایت وزارت صمت نقش مؤثری در اجرای برنامه‌های اصلاحی و عبور سایپا از شرایط دشوار داشته است.



وی با اشاره به مطالعات انجام‌شده درباره عملکرد شرکت‌های خودروسازی در شرایط بحرانی افزود: تجربه شرکت‌های موفق نشان می‌دهد که برای جلوگیری از تکرار بحران‌ها در آینده، توسعه محصول باید از امروز در دستور کار قرار گیرد. بر همین اساس، همکاران ما با وجود محدودیت‌ها و شرایط دشوار و با حداقل هزینه، فرآیند توسعه محصولات جدید را ادامه دادند.



مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا تأکید کرد: معرفی این محصولات جدید می‌تواند نویدبخش آینده‌ای روشن برای سایپا باشد و توسعه محصولات جدید، بخشی از مسیر این گروه برای پاسخ به نیازهای آینده بازار و تقویت سبد محصولات است.



شیخ زاده تاکید کرد: اینجا سایپای ایران است و این شرکت یک سرمایه ملی محسوب می شود. ما وظیفه داریم با تمام توان تلاش کنیم تا این سرمایه ملی به بهترین شکل حفظ و اداره شود تا آورده ثمرات آن نصیب تمامی مشتریان، ذی نفعان و مردم عزیز کشورمان شود.



آریانو، سایپا ۲۵۱ و z25 محصولات جدید گروه سایپا



در این مراسم، مهدی رادمنش، قائم‌مقام مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در حوزه توسعه محصول، کیفیت و مهندسی از توسعه و آماده‌سازی سه محصول جدید با تمرکز بر کاهش مصرف سوخت و آلایندگی، توسعه ساخت داخل و پاسخ به نیازهای بازار خبر داد.



رادمنش با اشاره به توسعه «آریانو» گفت: این خودرو نسل جدید آریا است که با فناوری پلاگین‌هیبرید توسعه یافته و در راستای حرکت گروه سایپا به سمت محصولات کم‌مصرف و بهره‌گیری از فناوری‌های جدید طراحی شده است.

وی همچنین از «سایپا ۲۵۱» به‌عنوان محصول جدید دیگر این گروه یاد کرد و افزود: این وانت با طراحی جدید و ابعادی مشابه وانت ال۹۰ توسعه یافته و از ظرفیت حمل بار ۶۰۰ کیلوگرم برخوردار است.



قائم‌مقام مدیرعامل گروه سایپا در حوزه توسعه محصول در ادامه به نسل جدید وانت سنگین این گروه با نام «25Z» اشاره کرد و گفت: این محصول از ظرفیت باربری و فضای بار مشابه نیسان برخوردار است و در عین حال با عرض بیشتر و ارتقای شاخص‌های ایمنی، به موتور پیشرفته ۲۵۰۰ سی‌سی مجهز شده است.



رادمنش تأکید کرد: توسعه این محصولات در چارچوب برنامه گروه سایپا برای نوسازی سبد محصول، کاهش مصرف سوخت، ارتقای ایمنی و پاسخ به نیازهای متنوع بازار دنبال شده است.