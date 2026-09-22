بازرسی از دفاتر مشاور املاک در بوشهر انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی غریبی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران در تشریح جزئیات این عملیات نظارتی اظهار کرد: کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات استان با هدف ساماندهی، ایجاد شفافیت و مقابله با تخلفات احتمالی در بازار مسکن، نظارت‌های میدانی خود را با جدیت در دستور کار قرار داده است.

دبیر کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات استان بوشهر افزود: در گشت مشترک اخیر که با تمرکز بر منطقه دو شهر بوشهر و محلات «بهمنی» و «سرتل» صورت گرفت، فعالیت ۱۰ دفتر مشاور املاک مورد پایش و ارزیابی قرار گرفت که در جریان این بازرسی‌ها، برای تعدادی از واحدهای صنفی به دلیل عدم رعایت ضوابط و مقررات، اخطاریه کتبی صادر شد.

وی با اشاره به تداوم این روند در سطح استان بوشهر تصریح کرد: تا کنون در اکثر شهرهای استان، کارگروه‌های شهرستانی تشکیل شده و بازرسی‌های مستمر از واحدهای صنفی مشاور املاک به صورت دوره‌ای و هدفمند در حال انجام است.

غریبی در ادامه به تشریح تخلفات عمده شناسایی شده پرداخت و گفت: نداشتن مجوز فعالیت صنفی و همچنین تخلفات در تعیین و دریافت حق‌الزحمه (کمیسیون) مشاور املاک، از جمله مهم‌ترین مواردی است که منجر به تشکیل پرونده، جریمه و در صورت تداوم، منجر به پلمب واحدهای متخلف خواهد شد.

وی در پایان با تأکید بر نقش نظارتی مردم در بهبود وضعیت بازار مسکن خاطرنشان کرد: از تمامی شهروندان بوشهری تقاضا داریم در صورت مشاهده هرگونه تخلف در دفاتر مشاور املاک، مراتب را از طریق شماره تلفن ۱۳۵ تعزیرات حکومتی یا ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت گزارش دهند تا در اسرع وقت مورد پیگیری قانونی قرار گیرد.