اسماعیل اعزی در حاشیه بازدید از روستای زرین آباد گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع طوفان و بارشهای شدید در روستای زرینآباد علیا شهرستان ساری و آسیب به بخشی از زیرساختهای ارتباطی، تیمهای فنی و عملیاتی مخابرات بلافاصله در منطقه حاضر شدند.
وی افزود: با توجه به دستور ویژه استاندار مازندران و ضرورت تداوم ارتباطات در شرایط بحرانی، عملیات رفع خرابی و بازسازی شبکه با سرعت در دستور کار قرار گرفت و سایت تلفن همراه روستا در همان روز نخست حادثه نرمالسازی شد.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات مازندران ادامه داد: با انجام اقدامات فنی، پوشش ارتباطی تلفن همراه در روستا مجدداً برقرار شد تا ساکنان منطقه بتوانند نیازهای ارتباطی خود را در شرایط پس از حادثه تأمین کنند.
اعزی همچنین از آسیب جدی به خطوط تلفن ثابت روستا خبر داد و گفت: کارشناسان مخابرات با تعویض، نصب و اتصال مجدد کابلهای آسیبدیده، ارتباطات تلفن ثابت را نیز در کوتاهترین زمان ممکن به مدار بازگرداندند.
وی با اشاره به اهمیت پایداری شبکههای ارتباطی در زمان حوادث طبیعی، خاطرنشان کرد: نیروهای فنی و پشتیبانی مخابرات در شرایط بحرانی در آمادهباش قرار دارند و روند پایش و رفع آسیبهای احتمالی شبکه به صورت مستمر دنبال میشود.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات مازندران به همراه ناصر جوانمرد، مدیر مخابرات شهرستانهای ساری و میاندورود، با حضور در روستای زرینآباد علیا از روند اقدامات انجامشده بازدید کردند.
در این بازدید، آخرین وضعیت شبکه ارتباطی و فعالیت تیمهای فنی و نگهداری بررسی و میزان خسارت واردشده به ساختمان و تجهیزات مخابراتی روستا نیز مورد ارزیابی قرار گرفت.
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