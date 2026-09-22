به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامعلی تناکی شامگاه سهشنبه در اجلاسیه پیشکسوتان و ایثارگران خراسان جنوبی با گرامیداشت یاد و خاطره همه شهدا، بهویژه ۲ هزار و ۴۰۰ شهید استان، اظهار کرد: ۴۶ سال قبل، در حالی که انقلاب اسلامی نهالی نوپا بود و مردم ایران توطئههای دشمن را در مناطق مختلف کشور پشت سر گذاشته بودند، دشمن با پشتیبانی و تجهیز صدام به ایران حمله کرد.
وی افزود: صدام اعلام کرده بود که روز سوم جنگ در تهران با خبرنگاران مصاحبه خواهد کرد، اما شهدا و ایثارگران چنان درسی به دشمن دادند که پس از آن دیگر نتوانستند چشم طمعی به ایران اسلامی داشته باشند.
دبیر اجلاسیه پیشکسوتان و ایثارگران خراسان جنوبی بیان کرد: فرزندان این ملت در شش ماه نخست دفاع مقدس مقابل دشمن ایستادند و در ادامه با اجرای عملیاتهای ایذایی و سپس عملیاتهای بزرگ، روند پیروزیهای رزمندگان اسلام آغاز شد.
تناکی با اشاره به عملیات ثامنالائمه(ع) و شکستن حصر آبادان گفت: این عملیات بهعنوان نخستین عملیات گسترده نیروهای مسلح ایران، زمینهساز آغاز عملیاتهای مهم بعدی شد.
وی ادامه داد: در اردیبهشت سال ۶۱ عملیات بیتالمقدس انجام شد که علاوه بر آزادی خرمشهر، حدود ۱۹ هزار نفر از نیروهای دشمن به اسارت درآمدند. در سالهای بعد نیز عملیاتهای نیروهای مسلح ایران ادامه یافت و علاوه بر بیرون راندن دشمن از خاک کشور، رزمندگان اسلام فاو را نیز تصرف کردند.
دبیر اجلاسیه پیشکسوتان و ایثارگران خراسان جنوبی گفت: زمانی که سازمان ملل شروط ایران را برای پایان جنگ پذیرفت، مسئولان جمهوری اسلامی ایران با صلح موافقت کردند.
تناکی با اشاره به شرایط ایران در ابتدای جنگ تحمیلی و کمبود تجهیزات، خاطرنشان کرد: امروز به جایی رسیدهایم که موشکها را با خطای بسیار کم به سمت اهداف مورد نظر در فاصلههای بسیار دور شلیک میکنیم.
وی تأکید کرد: همانطور که در دوران دفاع مقدس دشمن را شکست دادیم، امروز نیز در قالب «جانفدایان» آمادگی داریم جان خود را فدای انقلاب اسلامی کنیم.
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