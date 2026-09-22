به گزارش خبرنگار مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با صدور اطلاعیهای در پی درگذشت آیتالله شبیری زنجانی اعلام کرد: مراسم بزرگداشت این مرجع عالیقدر جهان تشیع، چهارشنبه شب اول مهرماه در بیرجند برگزار خواهد شد.
در این اطلاعیه آمده است: ارتحال عالم ربانی، فقیه ژرفاندیش و مرجع عالیقدر جهان تشیع، حضرت آیتالله العظمی حاج سیدموسی شبیری زنجانی(قدسالله نفسه الزکیه)، ضایعهای سنگین برای حوزههای علمیه، جامعه علمی و مکتب نورانی اهلبیت عصمت و طهارت(ع) است.
در ادامه این پیام آمده است: آن عالم وارسته قریب به یک قرن از عمر پربرکت خود را در مسیر تحصیل، تحقیق، تدریس، تربیت شاگردان و صیانت از میراث علمی و معرفتی تشیع سپری کرد و با دقت کمنظیر در فقاهت و احاطه ممتاز بر علوم حدیث، رجال و تراجم، میراثی ارزشمند و ماندگار از خود بر جای گذاشت.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی در این اطلاعیه اعلام کرد: در پاسداشت مقام علمی و معنوی این فقیه فرزانه، مراسم بزرگداشت حضرت آیتالله العظمی حاج سیدموسی شبیری زنجانی(رحمتاللهعلیه) از سوی نماینده ولیفقیه در استان و استاندار خراسان جنوبی برگزار میشود.
در این اطلاعیه از علما و روحانیون، اساتید و طلاب حوزههای علمیه، دانشگاهیان، مسئولان و کارکنان دستگاههای اجرایی، خانوادههای معظم شهدا، نیروهای نظامی و انتظامی، اصناف و کسبه، فرهنگیان، دانشجویان، هیئتهای مذهبی و عموم مردم برای حضور در این مراسم دعوت شده است.
بر اساس این اطلاعیه، مراسم بزرگداشت در میدان اجتماعات آیتالله شهید رئیسی ساعت ۱۹:۳۰ و در میدان مادر ساعت ۲۱ برگزار میشود.
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