علی‌اکبر رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و تبریک آغاز سال تحصیلی اظهار کرد: دفاع مقدس یکی از مهم‌ترین مقاطع تاریخ انقلاب اسلامی است که آن‌گونه که شایسته بوده از ظرفیت‌ها و آموزه‌های آن برای اداره کشور بهره‌برداری نشده است.

وی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه «دفاع مقدس گنجینه‌ای تمام‌نشدنی و الگویی ارزشمند برای اداره امور کشور پس از جنگ است»، افزود: دفاع مقدس نشان‌دهنده ظرفیت‌های انسانی ملت ایران است و اگر بخواهیم کشور را به‌صورت مردم‌محور اداره کنیم، باید به تجربه‌های آن دوران رجوع کنیم.

وی ادامه داد: گرامیداشت هفته دفاع مقدس و برگزاری برنامه‌های مختلف در این ایام امری لازم و ارزشمند است، اما مهم‌تر از آن بهره‌گیری از درس‌ها و الگوهای آن دوران در مدیریت امروز کشور است. هرجا در اداره امور با مشکل و چالشی مواجه می‌شویم، باید به عملکرد رزمندگان، فرماندهان و مدیران دوران دفاع مقدس رجوع کنیم و ببینیم آنان در شرایط سخت چگونه عمل کردند.

رضایی تصریح کرد: در دوران دفاع مقدس کشور با تحریم‌های گسترده، کمبود امکانات، تجهیزات، اعتبارات و نیروی انسانی مواجه بود، اما با همین شرایط جنگ و کشور به‌خوبی اداره شد. فرماندهان و رزمندگان با وجود محدودیت‌ها توانستند وظایف خود را انجام دهند و این تجربه نشان می‌دهد که کمبود امکانات نمی‌تواند بهانه‌ای برای توقف خدمت‌رسانی و پیشرفت باشد.

فرماندار گلپایگان خاطرنشان کرد: امروز نیز نمی‌توان نبود اعتبار، تجهیزات، خودرو یا نیروی انسانی را دلیلی برای انجام نشدن وظایف دانست. اگر مدیران شیوه مدیریت و روحیه حاکم بر دوران دفاع مقدس را مورد مطالعه قرار دهند، می‌توانند بسیاری از مشکلات را با تکیه بر همان الگوها برطرف کنند.

وی با تأکید بر مسئولیت سنگین مدیران دستگاه‌های اجرایی گفت: همه مدیران باید خود را در جایگاه فرماندهان آن دوران ببینند و با روحیه جهادی، تلاش مضاعف و احساس مسئولیت بیشتر برای حل مسائل مردم و پیشبرد امور اقدام کنند.

رضایی همچنین با اشاره به ضرورت آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای مواجهه با چالش‌های احتمالی پیش‌رو اظهار کرد: مدیران باید تمامی موضوعات و مشکلاتی را که ممکن است در شرایط مختلف برای مردم و جامعه هدف دستگاه‌های اجرایی ایجاد شود، از پیش شناسایی کرده و برای آن راهکار و برنامه عملیاتی داشته باشند.

وی افزود: انتظار برای وقوع مشکلات و سپس جست‌وجوی راه‌حل، رویکرد مطلوب مدیریتی نیست و دستگاه‌های اجرایی باید با پیش‌بینی شرایط احتمالی و برنامه‌ریزی مناسب، آمادگی لازم را برای مدیریت مسائل مختلف داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: حفظ کیفیت زندگی مردم و کاهش آثار مشکلات بر جامعه از مهم‌ترین مسئولیت‌های مدیران است و همه دستگاه‌ها باید در راستای کاهش تبعات ناشی از محدودیت‌ها و مشکلات موجود تلاش کنند.

رضایی با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی در دستگاه‌های اجرایی گفت: نمی‌توان از مردم انتظار صرفه‌جویی داشت اما در ادارات نسبت به این موضوع بی‌توجه بود. مسئولان و مدیران باید خود در رعایت الگوهای مصرف پیشگام باشند تا توصیه‌های آنان برای مردم نیز اثرگذار باشد.

فرماندار گلپایگان همچنین با تأکید بر اهمیت حضور مدیران در عرصه‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی افزود: حضور مسئولان در میدان‌های مختلف تنها حضور یک فرد نیست، بلکه حضور به عنوان نماینده و کارگزار نظام جمهوری اسلامی و الگویی برای جامعه محسوب می‌شود و از این منظر دارای اهمیت ویژه‌ای است.

وی تأکید کرد: بهره‌گیری از گنجینه دفاع مقدس، مطالعه تجربه‌های آن دوران، آمادگی برای مدیریت شرایط دشوار و تلاش مستمر برای رفع مشکلات مردم، از مهم‌ترین وظایف مدیران است و مسئولان باید با برنامه‌ریزی دقیق و مدیریت مؤثر، در جهت خدمت‌رسانی هرچه بهتر به مردم و پیشبرد امور کشور گام بردارند.