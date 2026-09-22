۶۴ درصد مردم آمریکا کشورشان را پیروز جنگ با ایران نمی دانند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سیانان، نتایج یک نظرسنجی جدید نشان داد که از نظر اکثریت آمریکاییها، این کشور نتوانسته است در جنگ با ایران پیروز شود.
در این نظرسنجی مشترک میان سیانان و موسسه اساسآراس که روز سهشنبه منتشر شد، ۶۴ درصد از شرکتکنندگان اظهار داشتند که آمریکا در جنگ با ایران پیروز نشده است، در حالی که ۳۶ درصد معتقد بودند آمریکا در این جنگ پیروز شده است.
همچنین ۷۸ درصد از پاسخدهندگان اعلام کردند که دونالد ترامپ برای پایان دادن به جنگ با ایران اقدامات کافی انجام نمیدهد و تنها ۲۲ درصد معتقدند رئیسجمهور آمریکا اقدامات لازم را انجام داده است. علاوه بر این، ۷۵ درصد شرکتکنندگان بر این باورند که ترامپ برنامه مشخصی برای مدیریت این جنگ ندارد.
هزینههای سرسامآور و محدودیتهای قانونی
این نظرسنجی در حالی منتشر میشود که هفته گذشته مجلس نمایندگان آمریکا قطعنامهای را در خصوص اختیارات جنگی تصویب کرد تا اقدامات نظامی ترامپ در قبال ایران را محدود کند.
طبق برآورد «دفتر بودجه کنگره»، هزینههای این جنگ برای ایالات متحده به رقم سرسامآور ۲ میلیارد دلار در هر ماه رسیده است. این سومین باری است که مجلس نمایندگان چنین قطعنامهای را برای محدود کردن اقدامات ترامپ در این جنگ تصویب میکند.
تغییر در دیدگاههای سیاسی و اقتصادی
نتایج نظرسنجی همچنین حاکی از آن است که دیدگاههای منفی در میان دموکراتها و افراد مستقل در طول این جنگ تغییر چندانی نکرده، اما حمایت جمهوریخواهان با افتی ۱۳ درصدی مواجه شده است. در حال حاضر ۶۰ درصد از جمهوریخواهان از نحوه مدیریت جنگ توسط ترامپ حمایت میکنند.
از سوی دیگر، این جنگ پیامدهای اقتصادی سنگینی نیز برای مردم آمریکا به همراه داشته است و با توجه به محدودیتهای کشتیرانی در تنگه هرمز، قیمت بنزین در آمریکا جهش یافته است.
بر اساس دادههای انجمن خودروی آمریکا (AAA)، میانگین قیمت بنزین معمولی به ۴.۴۷ دلار در هر گالن رسیده که حدود ۱.۵۰ دلار بیشتر از قیمت پیش از آغاز این درگیری است.
این نظرسنجی با مشارکت ۱۲۰۶ پاسخدهنده در روزهای ۱۶ و ۱۷ سپتامبر انجام شده و حاشیه خطای آن ۳.۵ درصد است.
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