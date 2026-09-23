نمایندگان زن و مرد قایقرانی ایران فینالیست شدند

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، مسابقات روئینگ بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ از امروز چهارشنبه یکم مهرماه در ورزشگاه ناکاراگویا آغاز شد.



در ماده تک نفره سنگین وزن مردان بهمن نصیری ملی‌پوش ایران به مصاف حریفانی از ازبکستان، ژاپن، کره جنوبی و عراق رفت. ورزشکار عراق پیش از شروع مسابقات به دلیل تخلف از دور رقابت‌ها کنار رفت.



این مسابقه از دور مقدماتی گروه اول برگزار شد و در پایان بهمن نصیری با زمان ۶.۵۸.۷۰ در رتبه سوم گروه قرار گرفت.

در این ماده ورزشکار ازبکستان با زمان ۶.۴۸ در رتبه نخست ایستاد و ورزشکار کره جنوبی با زمان ۶.۵۲ در رده دوم قرار گرفت.

با پایان مسابقات گروه دوم و نتایج ثبت شده بهمن نصیری موفق شد با زمان ۶.۵۸.۷۰ از گروه اول به فینال A صعود کند. مسابقات فینال این ماده صبح فردا پنج‌شنبه ۲ مهرماه برگزار خواهد شد.

همچنین در ماده تک نفره سبک وزن زنان فاطمه مجلل ملی‌پوش ایران در گروه اول مقدماتی به مصاف حریفانی از هنگ‌کنگ، مالزی و ویتنام رفت.

در پایان این مسابقه فاطمه مجلل با زمان ۷:۲۷:۳۲ در رتبه نخست گروه قرار گرفت و مستقیما به فینال صعود کرد.



در این ماده بعد از مجلل ورزشکاران کشورهای هنگ‌کنگ، تایلند، کره جنوبی و قزاقستان از دو گروه به فینال صعود کردند.

امروز رقابت های دو نفره سبک وزن زنان هم برگزار شد که طی آن ترکیب زینب نوروزی و کیمیا زارعی در گروه اصلی برای تعیین خط به مصاف حریفانی از ژاپن، ویتنام، قزاقستان و هنگ‌کنگ رفتند.



در پایان این مسابقه تیم دو نفره سبک وزن بانوان ایران با زمان ۶:۵۹:۱۰ در رتبه نخست گروه قرار گرفت.

با توجه به زمان ثبت شده، تیم دو نفره ایران شانس زیادی برای کسب مدال دارد. مسابقات فینال این ماده صبح فردا پنج‌شنبه ۲ مهرماه برگزار خواهد شد.