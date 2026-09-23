به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، کیمیا زارعی پس از پایان رقابت مقدماتی ماده دو نفره سبکوزن بانوان اظهار کرد: خدا را شکر امروز در ماده دو نفره سبکوزن توانستیم در جایگاه نخست قرار بگیریم. خوشبختانه عملکرد خوبی داشتیم.
وی ادامه داد: انشاءالله فردا فینال همین ماده را پیش رو داریم و بسیار امیدواریم که بتوانیم خوشرنگترین مدال را کسب کنیم.
ملیپوش روئینگ ایران درباره ادامه رقابتهای این رشته نیز گفت: بعدازظهر در ماده دو نفره سنگینوزن نیز مسابقه داریم و برای این رقابت هم تمام تلاشمان را خواهیم کرد تا بتوانیم در جایگاه خوبی قرار بگیریم و پرچم کشورمان را به اهتزاز درآوریم.
زارعی در پایان برای تیم روئینگ ایران در ادامه رقابتهای بازیهای آسیایی ناگویا آرزوی موفقیت کرد.
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