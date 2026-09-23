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۱ مهر ۱۴۰۵، ۷:۵۶

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

کیمیا زارعی: امیدواریم فردا خوشرنگ‌ترین مدال را کسب کنیم

کیمیا زارعی: امیدواریم فردا خوشرنگ‌ترین مدال را کسب کنیم

ملی‌پوش روئینگ ایران پس از صعود به فینال ماده دو نفره سبک‌وزن بانوان در بازی‌های آسیایی ناگویا گفت: امیدواریم با تداوم این روند، فردا بتوانیم خوشرنگ‌ترین مدال را کسب کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، کیمیا زارعی پس از پایان رقابت مقدماتی ماده دو نفره سبک‌وزن بانوان اظهار کرد: خدا را شکر امروز در ماده دو نفره سبک‌وزن توانستیم در جایگاه نخست قرار بگیریم. خوشبختانه عملکرد خوبی داشتیم.

وی ادامه داد: ان‌شاءالله فردا فینال همین ماده را پیش رو داریم و بسیار امیدواریم که بتوانیم خوشرنگ‌ترین مدال را کسب کنیم.

ملی‌پوش روئینگ ایران درباره ادامه رقابت‌های این رشته نیز گفت: بعدازظهر در ماده دو نفره سنگین‌وزن نیز مسابقه داریم و برای این رقابت هم تمام تلاشمان را خواهیم کرد تا بتوانیم در جایگاه خوبی قرار بگیریم و پرچم کشورمان را به اهتزاز درآوریم.

زارعی در پایان برای تیم روئینگ ایران در ادامه رقابت‌های بازی‌های آسیایی ناگویا آرزوی موفقیت کرد.

کد مطلب 6955711

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