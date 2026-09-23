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۱ مهر ۱۴۰۵، ۵:۳۴

تیم روئینگ ۴ نفره بانوان ایران در جایگاه دوم قرار گرفت

تیم روئینگ ۴ نفره بانوان ایران در جایگاه دوم قرار گرفت

تیم روئینگ ۴ نفره بانوان ایران با قرار گرفتن در جایگاه دوم مرحله مقدماتی بازی های آسیایی، روز پنجشنبه در فینال این ماده رقابت خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات روئینگ بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ از امروز چهارشنبه یکم مهرماه در ورزشگاه ناکاراگویا آغاز شد.

در ماده ۴ نفره زنان ترکیب مهسا جاور، سها فخری، ساقی ملکی و هنگامه کامیاب ملی‌پوشان ایران در گروه اصلی برای تعیین خط از ساعت ۱۰:۳۰ به مصاف حریفانی از چین، ویتنام و ژاپن رفتند.

در پایان این مسابقه تیم ۴ نفره ایران با زمان ۶:۲۱:۶۸ در رتبه دوم قرار گرفت.

تیم‌ چین با زمان ۶:۱۶:۹۶ در رده اول قرار گرفت و ویتنام با زمان ۶:۲۶:۵۳ در جایگاه سوم قرار گرفت.

مسابقات فینال این ماده صبح فردا پنج‌شنبه ۲ مهرماه برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6955736

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