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۱ مهر ۱۴۰۵، ۵:۱۷

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

دختر قایقران ایران در مقدماتی کانوی تک نفره ۲۰۰ متر چهارم شد

دختر قایقران ایران در مقدماتی کانوی تک نفره ۲۰۰ متر چهارم شد

هیوا افضلی در مسابقات قایقرانی و در مرحله مقدماتی کانوی تک نفره ۲۰۰ متر در رده چهارم قرار گرفت و به رپشاژ رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، در روز نخست رقابت های قایقرانی بازی های آسیایی، هیوا افضلی در گروه اول مرحله مقدماتی کانوی تک‌نفره ۲۰۰ متر زنان با نمایندگان هند، اندونزی، ازبکستان، تایلند و مغولستان به رقابت پرداخت.

افضلی در این رقابت با ثبت زمان ۴۹.۳۰۸ در جایگاه چهارم قرار گرفت و به رپشاژ رفت. طبق گفته مربی تیم ملی کانو، قرار گرفتن افضلی در این رده بر اساس برنامه ریزی قبلی بوده است.

فینال این ماده فردا (پنجشنبه ۲ مهر) برگزار خواهد شد.

در ادامه رقابت‌های امروز، الناز شفیعیان و تانیا کارگرپور در گروه دوم مرحله مقدماتی کایاک دونفره ۵۰۰ متر زنان از ساعت ۵:۲۰ به مصاف نمایندگان تایلند، ژاپن، چین و سنگاپور می‌روند.

کد مطلب 6955734

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