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۱ مهر ۱۴۰۵، ۵:۳۷

حملات هوایی و توپخانه‌ای شدید رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

حملات هوایی و توپخانه‌ای شدید رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

شدت حملات هوایی و توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان به حدی بود که باعث لرزش زمین در مناطق وسیعی از این کشور شد و ساکنان را به خیابان‌ها کشاند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ملی لبنان، انفجارهای بسیار شدیدی در منطقه «الخیام» و سایر مناطق جنوبی لبنان رخ داد که باعث لرزش گسترده زمین در این نواحی شد. این انفجارها در پی حملات سنگین هوایی و توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی صورت گرفت.

همزمان با این انفجارها، رژیم صهیونیستی مناطق اطراف شرقی شهرک «زوطر» را نیز هدف حملات شدید توپخانه‌ای قرار داد. همچنین حمله هوایی به منطقه «النبطیه الفوقا» گزارش شده است که در آن یک فروند موشک شلیک‌ شده منفجر نشد.

علاوه بر این، منابع محلی از سه حمله هوایی سنگین به منطقه «المنصوری» خبر دادند، اما هنوز جزئیات مربوط به میزان خسارات و تلفات احتمالی در این مناطق منتشر نشده است.

رژیم صهیونیستی از دوم مارس (۱۱ اسفند ۱۴۰۴)، تجاوزی گسترده‌ را علیه لبنان آغاز کرده که تاکنون به شهادت و زخمی‌شدن شمار زیادی از شهروندان لبنانی، آوارگی بیش از یک میلیون نفر و اشغال بخش‌هایی از جنوب این کشور منجر شده است.

این حملات در حالی صورت می‌گیرد که لبنان و رژیم صهیونیستی در اوایل تیرماه ۱۴۰۵، با میانجی‌گری ایالات متحده، «توافق چارچوب» را جهت پایان دادن به درگیری‌ها امضا کردند.

تل‌آویو با وجود این توافق، تاکنون از اجرای کامل تعهدات خود خودداری کرده و همچنان به تجاوز نظامی و تخریب زیرساخت‌ها و مناطق مسکونی در جنوب لبنان ادامه می‌دهد.

کد مطلب 6955735

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    نظرات

    • اکبر فیجانی IR ۱۵:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
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      با حمایت یا چراغ سبز آمریکا و همپیمانانش، جنایات و نسل کشی رژیم صهیونیستی در لبنان و غزه و کرانه باختری بی وقفه ادامه دارد. این رژیم جعلی و نیابتی همچون گذشته قصد دارد زیر چتر شعار مذاکره و صلح، با تخریب زیرساخت ها و زمین های کشاورزی جنوب لبنان و کشتار غیر نظامیان و ایجاد وحشت، آن منطقه را همانند غزه غیر قابل سکونت کند و با ادامه ترور فرماندهان و تخریب استحکامات نظامی حزب الله و تضعیف توان عملیاتی آن، به راحتی به اشغالگری و تحقق سایر اهداف غیر مشروع خود و حامیانش ادامه دهد.

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