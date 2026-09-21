به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی امروز دوشنبه با انجام یک حمله هوایی، دره شهرک زبقین را هدف قرار دادند. همزمان با این حملات گلوله‌باران شدید توپخانه‌ای شهرک‌های المنصوری، مجدل زون و دره‌های اطراف آن نیز تداوم پیدا کرد.

خبرگزاری ملی لبنان نیز گزارش داده که ارتش رژیم صهیونیستی سحرگاه امروز تعدادی از خانه‌ها را در شهرک المنصوری منفجر و تخریب کرده است.

شهرک «مجدل زون» در جنوب لبنان نیز شامگاه یکشنبه همزمان با اجرای عملیات پاکسازی توسط ارتش اشغالگر در منطقه، شاهد مجموعه‌ای از انفجارها بود.

همچنین گلوله‌باران توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی، جنگل‌های شهرک «عیتا الجبل» در منطقه بنت جبیل را هدف قرار داد؛ این در حالی است که ارتش صهیونیستی سحرگاه امروز «وادی السلوقی» و «وادی الحجیر» را نیز گلوله‌باران کرد.

این تجاوزات در چارچوب نقض مستمر توافق آتش‌بس توسط تل‌آویو صورت می‌گیرد؛ این در حالی است که دولت لبنان با میانجیگری آمریکا، یک «توافق چارچوب» برای پایان دادن به جنگ با دولت اشغالگر اسرائیل منعقد کرده است.

ارتش اشغالگر صهیونیستی همچنین به اجرای عملیات تخریب و خاک‌برداری در داخل روستاهای لبنانی که به زعم آنها در محدوده «خط زرد» قرار دارند، ادامه می‌دهد و روستاهای دیگر را نیز با گلوله‌های توپخانه و حملات جنگنده‌ها و پهپادها هدف قرار می‌دهد.