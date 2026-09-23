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۱ مهر ۱۴۰۵، ۸:۰۵

زنگ آغاز مدارس هرمزگان نواخته شد

زنگ آغاز مدارس هرمزگان نواخته شد

میناب- زنگ آغاز سال تحصیلی جدید در هرمزگان توسط معاون علمی رئیس جمهور نواخته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه همزمان با اولین روز آغاز سال تحصیلی جدید، زنگ ماه مهر و بازگشایی مدارس طی مراسمی با حضور حسین افشین معاون علمی رئیس جمهور، محمد آشوری تازیانی استاندار هرمزگان، علیرضا زاکانی شهردار تهران، سید عبدالکریم هاشمی نخل‌ابراهیمی نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس، آیت الله محسن ابراهیمی نماینده مردم هرمزگان در مجلس خبرگان و جمعی از مسئولان به صدا درآمد.

این مراسم در مدرسه شجره طیبه میناب برگزار شد.

زنگ آغاز مدارس هرمزگان نواخته شد

مدرسه شجره طیبه میناب نهم اسفندماه سال گذشته همزمان با حمله آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی به کشورمان، مورد حمله دشمن آمریکایی قرار گرفت و در پی این جنایت جنگی ۱۶۸ نفر شامل دانش آموزان مدرسه، معلمان و کادر آموزشی و جمعی از اولیا دانش آموزان به فیض عظیم شهادت نائل آمدند.

روز گذشته نیز طی مراسمی با حضور سید علی کاظمی سخنگوی قوه قضائیه و جمعی از مسئولان قضایی زنگ مقاومت در مدرسه به صدا درآمد.

نحوه برگزاری مدارس هرمزگان طی دو هفته ابتدایی به صورت غیر حضوری خواهد بود.

کد مطلب 6955741

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