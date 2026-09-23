قاسم شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه همزمان با صبح امروز چهارشنبه سال تحصیلی جدید در استان سمنان آغاز می‌شود، اظهار کرد: بیش از یک هزار مدرسه شهری و روستایی از امروز میزبان دانش‌آموزان استان خواهند بود.

وی با بیان اینکه نزدیک به ۱۲۵ هزار دانش‌آموز امروز سال تحصیلی جدید را آغاز می‌کنند، افزود: تمهیدات لازم در تمامی مدارس استان سمنان برای آغاز سال تحصیلی جدید اندیشیده شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با تأکید بر اینکه هیچ کلاس درسی بدون معلم نیست، گفت: مانور بازگشایی مدارس نیز طی روزهای گذشته در نقاط مختلف استان برگزار شد و کاستی‌های احتمالی برطرف شده است.

شریفی با اشاره به آغاز سال تحصیلی نوآموزان کلاس اولی و دانش‌آموزان پایه هفتم در روز گذشته، بیان کرد: بیش از ۱۰ هزار و ۵۰۰ نوآموز کلاس اولی و تقریباً همین تعداد دانش‌آموز پایه هفتم در قالب زنگ‌های شکوفه‌ها و جوانه‌ها سال تحصیلی خود را آغاز کردند.

وی ادامه داد: امروز سال تحصیلی برای تمامی مقاطع تحصیلی به صورت حضوری آغاز می‌شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان شرایط مدارس استان برای آغاز سال تحصیلی را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: تمام تجهیزات مورد نیاز مدارس استان در قالب رزمایش ویژه ماه مهر تهیه و ارسال شده است و در نتیجه، تمامی مدارس استان آماده میزبانی از دانش‌آموزان هستند.