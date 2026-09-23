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۱ مهر ۱۴۰۵، ۸:۲۹

آغاز تحصیل در یک‌هزار مدرسه استان سمنان با حضور ۱۲۵هزار دانش‌آموز

آغاز تحصیل در یک‌هزار مدرسه استان سمنان با حضور ۱۲۵هزار دانش‌آموز

سمنان- مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان از آغاز سال تحصیلی جدید در بیش از یک هزار مدرسه استان خبر داد و گفت: نزدیک به ۱۲۵ هزار دانش‌آموز سال تحصیلی خود را آغاز می‌کنند.

قاسم شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه همزمان با صبح امروز چهارشنبه سال تحصیلی جدید در استان سمنان آغاز می‌شود، اظهار کرد: بیش از یک هزار مدرسه شهری و روستایی از امروز میزبان دانش‌آموزان استان خواهند بود.

وی با بیان اینکه نزدیک به ۱۲۵ هزار دانش‌آموز امروز سال تحصیلی جدید را آغاز می‌کنند، افزود: تمهیدات لازم در تمامی مدارس استان سمنان برای آغاز سال تحصیلی جدید اندیشیده شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با تأکید بر اینکه هیچ کلاس درسی بدون معلم نیست، گفت: مانور بازگشایی مدارس نیز طی روزهای گذشته در نقاط مختلف استان برگزار شد و کاستی‌های احتمالی برطرف شده است.

شریفی با اشاره به آغاز سال تحصیلی نوآموزان کلاس اولی و دانش‌آموزان پایه هفتم در روز گذشته، بیان کرد: بیش از ۱۰ هزار و ۵۰۰ نوآموز کلاس اولی و تقریباً همین تعداد دانش‌آموز پایه هفتم در قالب زنگ‌های شکوفه‌ها و جوانه‌ها سال تحصیلی خود را آغاز کردند.

وی ادامه داد: امروز سال تحصیلی برای تمامی مقاطع تحصیلی به صورت حضوری آغاز می‌شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان شرایط مدارس استان برای آغاز سال تحصیلی را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: تمام تجهیزات مورد نیاز مدارس استان در قالب رزمایش ویژه ماه مهر تهیه و ارسال شده است و در نتیجه، تمامی مدارس استان آماده میزبانی از دانش‌آموزان هستند.

کد مطلب 6955786

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