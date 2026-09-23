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۱ مهر ۱۴۰۵، ۸:۱۱

سناتور روس: اروپایی‌ها همه منابع را صرف جنگ علیه روسیه می‌کنند

سناتور روس: اروپایی‌ها همه منابع را صرف جنگ علیه روسیه می‌کنند

یک سناتور روس گفت کشورهای اروپایی آماده زمستان نیستند اما همه منابع خود را صرف جنگ اوکراین علیه روسیه می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «ولادیمیر جباروف» معاون کمیته امور بین‌الملل شورای فدراسیون روسیه گفت: اروپایی‌ها وارد مرحله جدیدی از دیوانگی شده‌اند.

وی افزود: اروپایی‌ها خود را به بن‌بست کشانده‌اند. منابعی برای زمستان وجود ندارد اما تمام توان خود را صرف کمک به کی‌یف برای جنگ علیه روسیه می کنند.

این مقام روس گفت: کمک به اوکراین، اروپایی ها را از بحرانی که با آن روبه‌رو هستند نجات نخواهد داد.

روابط روسیه و اتحادیه اروپا پس از شروع جنگ اوکراین به تیرگی گرایید. مسکو، بروکسل را به کارشکنی در مذاکرات صلح اوکراین متهم کرده است.

کد مطلب 6955798

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