به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «ولادیمیر جباروف» معاون کمیته امور بینالملل شورای فدراسیون روسیه گفت: اروپاییها وارد مرحله جدیدی از دیوانگی شدهاند.
وی افزود: اروپاییها خود را به بنبست کشاندهاند. منابعی برای زمستان وجود ندارد اما تمام توان خود را صرف کمک به کییف برای جنگ علیه روسیه می کنند.
این مقام روس گفت: کمک به اوکراین، اروپایی ها را از بحرانی که با آن روبهرو هستند نجات نخواهد داد.
روابط روسیه و اتحادیه اروپا پس از شروع جنگ اوکراین به تیرگی گرایید. مسکو، بروکسل را به کارشکنی در مذاکرات صلح اوکراین متهم کرده است.
نظر شما