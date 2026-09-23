به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «ولادیمیر جباروف» معاون کمیته امور بین‌الملل شورای فدراسیون روسیه گفت: اروپایی‌ها وارد مرحله جدیدی از دیوانگی شده‌اند.

وی افزود: اروپایی‌ها خود را به بن‌بست کشانده‌اند. منابعی برای زمستان وجود ندارد اما تمام توان خود را صرف کمک به کی‌یف برای جنگ علیه روسیه می کنند.

این مقام روس گفت: کمک به اوکراین، اروپایی ها را از بحرانی که با آن روبه‌رو هستند نجات نخواهد داد.

روابط روسیه و اتحادیه اروپا پس از شروع جنگ اوکراین به تیرگی گرایید. مسکو، بروکسل را به کارشکنی در مذاکرات صلح اوکراین متهم کرده است.