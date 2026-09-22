ترامپ: پوتین آماده برگزاری نشستی برای پایان دادن به جنگ اوکراین است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز سه شنبه و در حاشیه هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین رایزنی کرد.

رئیس جمهور آمریکا در این نشست ادعا کرد: در حال همکاری با زلنسکی برای یافتن راهکاری جهت پایان دادن به جنگ هستم. درباره حملات اوکراین به تأسیسات انرژی روسیه با زلنسکی گفتگو خواهم کرد. حملات به تأسیسات انرژی داخل روسیه، ضربه سنگینی به روس‌ ها و قیمت گازوئیل وارد می‌ کند.

دونالد ترامپ سپس اضافه کرد: رئیس‌جمهور روسیه آماده برگزاری نشستی برای پایان دادن به جنگ است.

وی که در آستانه انتخابات میان دوره ای کنگره این کشور شکست هم حزبی های جمهوریخواه خود را حتمی می داند، کوشید بخشی از شکست های دولتش علیرغم صرف هزینه ده ها میلیارد دلاری در تجاوز علیه تهران را اینگونه توجیه کند: یک مقام آمریکایی نشستی ۳ ساعته با هیئت ایرانی برگزار کرد و این نشست به‌خوبی پیش رفت! دیدار مقام آمریکایی با طرف ایرانی بسیار پربار بود. دستیابی به توافق به نفع ایران است. تهران با دو گزینه روبروست که یکی از آن‌ها بسیار بد است.