آسیب ۱۵ مدرسه منطقه ۱۲ تهران در جنگ اخیر

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، امیر عسگری، در این مراسم ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، امام شهدا، فرماندهان شهید و شهدای دانشآموز و فرهنگی، آغاز سال تحصیلی جدید را به دانشآموزان و فرهنگیان تبریک گفت.
وی با اشاره به شرایط متفاوت سال تحصیلی گذشته اظهار کرد: در ماههای گذشته کشور حوادث و اتفاقات تلخی را پشت سر گذاشت و جمعی از فرماندهان، دانشمندان و فرزندان این سرزمین به شهادت رسیدند. همچنین در جریان این حوادث، تعدادی از مدارس مورد آسیب قرار گرفتند و ۱۶۸ دانشآموز و جمعی از فرهنگیان عزیز به شهادت رسیدند.
رئیس آموزش و پرورش منطقه ۱۲ با طرح این پرسش که چرا مدرسه باید در جریان جنگها مورد هدف قرار گیرد، گفت: به نظر میرسد دشمن بهدرستی دریافته است که مسیر پیشرفت کشور از مدرسه میگذرد؛ چراکه مدرسه محل تربیت نسل آینده و ساختن آینده کشور است.
وی با تجلیل از نیروهای مسلح و مدافعان کشور افزود: سرداران و فرماندهان دلاوری که از تمامیت ارضی کشور دفاع کردند، تربیتیافته مکتب دینی و ملی ما هستند و امروز مردم قدردان تلاشها و فداکاریهای آنان هستند.
عسگری همچنین با اشاره به نقش هلال احمر در حوادث اخیر، از حضور و تلاش نیروهای امدادی در مناطق آسیبدیده قدردانی کرد و گفت: در روزهای سخت، هلال احمر از نخستین گروههایی بود که در مناطق آسیبدیده حضور پیدا کرد و در کنار مردم قرار گرفت.
وی در ادامه با اشاره به آسیبهای واردشده به مدارس منطقه ۱۲ اظهار کرد: در جریان حوادث اخیر، ۱۵ مدرسه در منطقه ۱۲ آسیب دید که از این میان، دو مدرسه آسیب جدیتری داشتند و یکی از آنها مدرسه شهید محلاتی بود که امروز در آن حضور داریم.
رئیس آموزش و پرورش منطقه ۱۲ با بیان اینکه در ابتدا آمادهسازی این مدرسه برای آغاز سال تحصیلی با تردیدهایی مواجه بود، افزود: با حمایت مقام عالی وزارت آموزش و پرورش، مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران و مشارکت خیران و مردم، این مدرسه در کمتر از سه ماه آماده شد و امروز شاهد حضور ۵۷ دانشآموز در این مدرسه هستیم.
وی با تأکید بر اهمیت بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی جدید خاطرنشان کرد: امروز دانشآموزان با امید به آینده در کلاسهای درس حاضر شدهاند و امیدواریم با تلاش دانشآموزان، فرهنگیان و همراهی خانوادهها، آیندهای روشن و درخشان برای کشور رقم بخورد.
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