به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی سپاه شهرستان بجنورد، سرهنگ یاسر قدیمی اظهار کرد: به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس، از هم‌شهرستانی‌های عزیز دعوت می‌شود تا در مراسم تجدید دیدار با یاد و خاطره شهدای عزیز میناب حضور یابند.

وی افزود: در این مراسم، خانواده شهیده معلم راحله رنجبری و شهید دانش‌آموز معین زینعلی میهمان ویژه شهروندان بجنوردی خواهند بود.

فرمانده سپاه شهرستان بجنورد خاطرنشان کرد: از تمامی شهروندان عزیز، ولایت‌مدار و انقلابی بجنورد دعوت می‌شود تا در دویست‌وهفتمین تجمع شبانه که چهارشنبه یکم مهرماه ساعت ۲۰:۳۰ در میدان شهید برگزار می‌شود، حضور یابند.

قدیمی تصریح کرد: حضور پرشور شما، نه‌تنها ادای احترامی به مقام والای شهدا، بلکه پیامی قدرتمند به دشمنان این مرز و بوم است که نشان می‌دهد مسیر مقاومت، با تکیه بر همبستگی مردم و نیروهای مسلح، همواره استوار خواهد ماند.