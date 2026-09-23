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۱ مهر ۱۴۰۵، ۸:۴۷

قدیمی: خانواده شهدای میناب مهمان تجمع شبانه بجنوردی‌ها می‌شوند

قدیمی: خانواده شهدای میناب مهمان تجمع شبانه بجنوردی‌ها می‌شوند

بجنورد- فرمانده سپاه شهرستان بجنورد از حضور خانواده‌های والامقام شهدای میناب در دویست‌وهفتمین تجمع شبانه بجنوردی‌ها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی سپاه شهرستان بجنورد، سرهنگ یاسر قدیمی اظهار کرد: به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس، از هم‌شهرستانی‌های عزیز دعوت می‌شود تا در مراسم تجدید دیدار با یاد و خاطره شهدای عزیز میناب حضور یابند.

وی افزود: در این مراسم، خانواده شهیده معلم راحله رنجبری و شهید دانش‌آموز معین زینعلی میهمان ویژه شهروندان بجنوردی خواهند بود.

فرمانده سپاه شهرستان بجنورد خاطرنشان کرد: از تمامی شهروندان عزیز، ولایت‌مدار و انقلابی بجنورد دعوت می‌شود تا در دویست‌وهفتمین تجمع شبانه که چهارشنبه یکم مهرماه ساعت ۲۰:۳۰ در میدان شهید برگزار می‌شود، حضور یابند.

قدیمی تصریح کرد: حضور پرشور شما، نه‌تنها ادای احترامی به مقام والای شهدا، بلکه پیامی قدرتمند به دشمنان این مرز و بوم است که نشان می‌دهد مسیر مقاومت، با تکیه بر همبستگی مردم و نیروهای مسلح، همواره استوار خواهد ماند.

کد مطلب 6955806

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