به گزارش خبرگزاری مهر، رژه یگان‌های ویژه موتوری نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و کمیته استریت و هیئت موتورسواری فدراسیون موتور سواری جمهوری اسلامی ایران، عصر امروز در ستاد فرماندهی این نیرو برگزار شد.

به مناسبت هفته دفاع مقدس رژه یگان‌های ویژه موتوری نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و کمیته استریت فدراسیون موتور سواری جمهوری اسلامی ایران عصر روز گذشته در ستاد فرماندهی این نیرو برگزار شد.

گفتنی است هیئت موتور سواران فدراسیون موتور سواری جمهوری اسلامی ایران و نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با ۴۰ موتور سنگین ۲۵۰ سی سی قرار است مسیر تهران- قم- اراک- خنداب تا روستای «دهسد خنداب» را موتور سواری کرده و بر مزار سردار سپهبد شهید محمد پاکپور ادای احترام کنند.