انتشار اخباری درباره توافق امنیتی عراق و ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، یک منبع امنیتی در اقلیم کردستان عراق اعلام کرد که توافقی میان طرف های ترک و عراقی مبنی بر عقب نشینی نیروهای ترکیه از پایگاه های بعیشقه و زیلیکان و تحویل دادن آنها به ارتش عراق طی پایان سال جاری میلادی حاصل شده است.

وی اضافه کرد که سرنوشت دیگر پایگاه های ترکیه در اقلیم کردستان عراق هنوز مشخص نشده است.

این تحولات در حالی رخ می دهد که نظامیان ترکیه در شمال عراق از سال ها قبل مستقر بوده اند و پایگاه بعشیقه در سال ۲۰۱۵ با هدف آموزش نیروهای عراقی برای مبارزه با داعش ایجاد شد.

طی سال های گذشته دامنه استقرار نظامیان ترکیه در اقلیم کردستان عراق گسترش پیدا کرد و حملات علیه عناصر حزب منحله پ ک ک از سوی ترکیه باعث برانگیختن اعتراضات داخلی در عراق شده بود.