توزیع ۱۹۰۵ بسته لوازم‌ التحریر «مهر رضوی» در گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، جواد شفیعی ثابت صبح چهارشنبه در گفتگو با رسانه ها با اشاره به اجرای پویش «مهر رضوی» اظهار کرد: امسال یکهزار و ۹۰۵ بسته لوازمالتحریر با مشارکت کانونهای خدمت رضوی و مجموعههای همیار رضوی در گیلان تهیه شده است که از ابتدای مهرماه در اختیار دانشآموزان جامعه هدف قرار میگیرد.
وی افزود: این طرح با مشارکت کانونهای خدمت رضوی در شهرستانهای رشت، خمام، لاهیجان، سیاهکل، املش، لنگرود، آستانهاشرفیه، رودبار، صومعهسرا، رضوانشهر، تالش و آستارا و دیگر مجموعههای خدمترسان اجرا شده و تلاش شده است توزیع بستهها به صورت هدفمند و با اولویت دانشآموزان کمبرخوردار انجام شود.
اختصاص ۱۳۰۰ بسته به دانشآموزان تحت حمایت کمیته امداد
مدیر کانونهای خدمت رضوی استان گیلان با بیان اینکه بخش قابل توجهی از بستههای تهیهشده به دانشآموزان تحت حمایت کمیته امداد اختصاص یافته است، گفت: از مجموع یکهزار و ۹۰۵ بسته لوازمالتحریر، یکهزار و ۳۰۰ بسته به دانشآموزان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) در دهکهای درآمدی یک تا سه اهدا خواهد شد.
شفیعی ثابت ادامه داد: از مجموع دانشآموزان بهرهمند از این طرح، یکهزار و ۳۹ نفر در مقطع ابتدایی و ۸۶۶ نفر در مقطع متوسطه تحصیل میکنند که شامل دختران و پسران هستند.
وی با اشاره به اقلام موجود در بستههای «مهر رضوی» بیان کرد: هر بسته شامل ۲۰ قلم از لوازم مورد نیاز تحصیلی از جمله کیف، دفتر، خودکار، مداد، پاککن، دفترچه، مداد رنگی، ست خطکش و سایر ملزومات نوشتافزار است.
هزینه ۳۶ میلیارد ریالی برای اجرای طرح «مهر رضوی»
مدیر کانونهای خدمت رضوی استان گیلان درباره منابع مالی اجرای این طرح نیز گفت: برای تهیه این بستهها، مبلغ ۱۸ میلیارد و ۹۷ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال از سوی استان گیلان و با استفاده از کمکهای خادمیاران، کانونهای خدمت رضوی و مجموعههای همیار رضوی تأمین شده است.
وی افزود: مبلغ ۱۸ میلیارد و ۹۷ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال نیز از سوی بنیاد کرامت آستان قدس رضوی اختصاص یافته و در مجموع ارزش بستههای تهیهشده برای اجرای طرح «مهر رضوی» در استان گیلان به ۳۶ میلیارد و ۱۹۵ میلیون ریال رسیده است.
شفیعی ثابت با تأکید بر اهمیت حمایت از دانش آموزان نیازمند در آستانه سال تحصیلی جدید تصریح کرد: تأمین لوازمالتحریر مورد نیاز دانشآموزان، ضمن کمک به خانوادههای دارای مشکلات اقتصادی، میتواند زمینه حضور آرامتر دانشآموزان در کلاسهای درس و آغاز مناسب سال تحصیلی را فراهم کند.
همافزایی خادمیاران و خیران برای حمایت از دانشآموزان
مدیر کانونهای خدمت رضوی گیلان با اشاره به نقش خادمیاران رضوی در اجرای پویش «مهر رضوی» اظهار کرد: یکی از مهمترین ظرفیتهای این طرح، همافزایی میان خادمیاران، کانونهای خدمت رضوی، خیران و مجموعههای همیار رضوی در مسیر خدمترسانی هدفمند به اقشار نیازمند است.
وی مشارکت شهرستانهای مختلف استان در اجرای این طرح را نشاندهنده ظرفیت گسترده شبکه خدمت رضوی در گیلان دانست و افزود: امیدواریم با استمرار این همکاریها، زمینه اجرای برنامههای حمایتی و خدمترسانی در حوزههای اجتماعی، فرهنگی و معیشتی بیش از گذشته فراهم شود.
شفیعی ثابت در پایان گفت: بستههای لوازمالتحریر «مهر رضوی» از ابتدای مهرماه در سراسر استان گیلان توزیع خواهد شد و تلاش میکنیم این بستهها با رعایت اولویتهای تعیینشده و به شکل منسجم به دست دانشآموزان جامعه هدف برسد.
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