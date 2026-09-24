به گزارش خبرنگار مهر، کرم شیخپور ظهر پنجشنبه در آیین ارائه و ارزیابی فعالیتهای طرح «صلحیاران نوجوان» که با حضور نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری برگزار شد با اشاره به اینکه کنشگری نوجوانان در عرصه صلحیاری بسیار ستودنی و پشتوانه خوبی برای مسئولان قضایی است، اظهار کرد: این طرح با همت نوجوانان سال گذشته در مدارس اجرایی شد و آموزش و پرورش نیز حمایت و همراهی خوبی داشت و دانشآموزان را برای ملحق شدن به طرح تشویق کرد.
رئیس شورای حل اختلاف چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه «صلحیاران نوجوان» در راستای سیاستگذاری قوه قضاییه مبنی بر ایجاد صلح و سازش اجرایی شده است، ادامه داد: همانطور که پیش از این ستاد صبر شکل گرفت و ظرفیت اساتید حوزه و دانشگاه، مسجدیها، بزرگان و معتمدان و ریشسفیدان را پای کار صلح و سازش آورد، طرح صلحیاران نوجوان نیز تلاش دارد این گفتمان را در بین دانشآموزان و جوانان و نوجوانان شکل بدهد.
شیخپور تشکیل پنج گروه صلحیار نوجوان در پنج منطقه شهرستان شهرکرد را یادآور شد و افزود: این مهم با همکاری و همراهی مساجد و نیز اولیای دانشآموزان شکل گرفت. تلاش داشتیم تا دانشآموزان پای کار بیایند و صلح و سازش را رواج بدهند و طریقه تعامل و دوستی با هم را یاد بگیرند.
رئیس شورای حل اختلاف چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: این طرح برای اولین بار در استان چهارمحال و بختیاری اجرایی شده است و ما تلاش داریم تا نوجوانان با کمک بزرگان و مسجدیهای محله به پیشبرد پروندههای قضایی و حل اختلافات و مختومه شدن پروندهها کمک کنند. قوه قضاییه از این نوجوانان صلحیار حمایت میکند.
وی با بیان اینکه در طرح «صلحیاران نوجوان» تلاش میشود تا نوجوانان ما گفتمان و مدارا و تحمل همدیگر را آموزش ببینند و تمرین کنند، ادامه داد: جامعه ما در یکی دو دهه اخیر بیشتر به سمت خشونت رفته و درگیریهای رانندهای را در استان شاهد بودیم که عمده موارد بر اساس آموزشهای شبکههای معاند شکل گرفت.
شیخپور بیان کرد: متاسفانه در شبکههایی که رسالت اطلاعرسانی و آگاهیبخشی را باید داشته باشند، مردم و جوانان را تشویق به خرابکاری میکنند و با صراحت اعلام میدارند که بزنید و بسوزانید و نابود کنید.
وی با تأکید بر اینکه عدهای از افراد نادان و فریبخورده تحت تاثیر این آموزشها تهییج شدند و دست به اقداماتی زدند، افزود: اینجا بود که این صلحیاران نوجوان به میدان آمدند و به فضل الهی موفق بودند که این دستاوردها مرهون همکاری و همراهی خوبی اولیای این دانشآموزان و نیز معلمان و مدیران آنان بود.
شیخپور با یادآوری اینکه همیاری صلحیاران نوجوان با فعالان و کنشگران حل اختلاف در محلات و مساجد باعث کسی مهارتها و تجربهآموزی آنان شد، گفت: این همراهی و هماهنگی بسیار مغتنم بود؛ دورههای آموزشی ویژه این نوجوانان به خوبی برگزار شد که نتایج پرباری داشت.
رئیس شورای حل اختلاف چهارمحال و بختیاری با اشاره به رقابت صلحیاران نوجوان، بیان کرد: امید است که این نوجوانان با همین قوت و قدرت در عرصه دوستی، همدلی و بخشش فعال باشند و آینده درخشانی برای خودشان و این استان رقم بزنند.
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