بسته های معیشتی و لوازم التحریر بین نیازمندان شاهرودی توزیع شد

مرتضی احمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اقدامات کانون‌های خدمت یاران رضوی در سال تحصیلی جدید برای کمک به دانش آموزان نیازمند، ابراز کرد: دو نوع کمک از سوی خادم یاران رضوی در این طرح همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید صورت گرفته که یکی از آنها بسته‌های معیشتی و دیگری لوازم‌التحریر و نوشت افزار است که بین دانش آموزان کم برخوردار توزیع شد.

وی با بیان اینکه بیش از ۸۰۰ بسته معیشتی، آموزشی و نوشت افزار بین دانش آموزان نیازمند در این طرح توزیع شده است، افزود: ارزش ریالی بسته‌های معیشتی ۶۰۰ هزار تومان برآورد می‌شود.

دبیر کانون‌های خدمت رضوی شهرستان شاهرود با بیان اینکه این بسته‌ها ۱۵ قلم کالا را در درون خود دارد، گفت: شکر، روغن، برنج، رب، ماکارونی و … در این بسته‌ها وجود دارد.

احمدیان با بیان اینکه ارزش ریالی بسته‌های نوشت افزار و لوازم‌التحریر و همچنین کیف مدرسه نیز ۴۵۰ هزار تومان برآورد می‌شود، افزود: دفتر، مداد، خودکار، کوله پشتی، نوشت افزار و … در این بسته‌ها وجود دارد.

وی با بیان اینکه این بسته‌ها به همت خیران و بنیاد کرامت رضوی تأمین و بین دانش آموزان نیازمند شهرستان شاهرود توزیع شده است، افزود: مجموع ارزش ریالی کمک‌های صورت گرفته بالغ بر چهار میلیارد ریال است.