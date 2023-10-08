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۱۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۱:۴۲

دبیر کانون‌های خدمت رضوی شاهرود:

بسته های معیشتی و لوازم التحریر بین نیازمندان شاهرودی توزیع شد

بسته های معیشتی و لوازم التحریر بین نیازمندان شاهرودی توزیع شد

شاهرود- دبیر کانون‌های خدمت رضوی شاهرود از توزیع ۸۰۰ بسته معیشتی و لوازم التحریر بین دانش آموزان و خانواده های نیازمند شهرستان به همت خیران و بنیاد کرامت رضوی خبر داد.

مرتضی احمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اقدامات کانون‌های خدمت یاران رضوی در سال تحصیلی جدید برای کمک به دانش آموزان نیازمند، ابراز کرد: دو نوع کمک از سوی خادم یاران رضوی در این طرح همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید صورت گرفته که یکی از آنها بسته‌های معیشتی و دیگری لوازم‌التحریر و نوشت افزار است که بین دانش آموزان کم برخوردار توزیع شد.

وی با بیان اینکه بیش از ۸۰۰ بسته معیشتی، آموزشی و نوشت افزار بین دانش آموزان نیازمند در این طرح توزیع شده است، افزود: ارزش ریالی بسته‌های معیشتی ۶۰۰ هزار تومان برآورد می‌شود.

دبیر کانون‌های خدمت رضوی شهرستان شاهرود با بیان اینکه این بسته‌ها ۱۵ قلم کالا را در درون خود دارد، گفت: شکر، روغن، برنج، رب، ماکارونی و … در این بسته‌ها وجود دارد.

احمدیان با بیان اینکه ارزش ریالی بسته‌های نوشت افزار و لوازم‌التحریر و همچنین کیف مدرسه نیز ۴۵۰ هزار تومان برآورد می‌شود، افزود: دفتر، مداد، خودکار، کوله پشتی، نوشت افزار و … در این بسته‌ها وجود دارد.

وی با بیان اینکه این بسته‌ها به همت خیران و بنیاد کرامت رضوی تأمین و بین دانش آموزان نیازمند شهرستان شاهرود توزیع شده است، افزود: مجموع ارزش ریالی کمک‌های صورت گرفته بالغ بر چهار میلیارد ریال است.

کد مطلب 5905768

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