به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی بعد از ظهر پنجشنبه، در جمع خبرنگاران با اشاره به ظرفیت‌های ورامین در حوزه گردشگری اظهار کرد: گردشگری کشاورزی از جمله ظرفیت‌هایی است که تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته و ورامین ظرفیت مناسبی برای توسعه این بخش دارد.

وی افزود: بخشی از فرایند صدور مجوز گردشگری کشاورزی به دستگاه‌های دیگر از جمله جهاد کشاورزی مربوط است، اما وزارت میراث فرهنگی آمادگی دارد در چارچوب قوانین، فرایند صدور مجوزها را تسریع کند.

معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ادامه داد: متقاضیان باید درخواست خود را در درگاه ملی مجوزها ثبت کنند و دستگاه‌های مربوط نیز موظف هستند در مهلت تعیین‌شده به استعلام‌ها پاسخ دهند.

محسنی بندپی با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی ورامین گفت: این شهرستان با توجه به جایگاه خود در بخش کشاورزی می‌تواند به یکی از قطب‌های گردشگری کشاورزی کشور تبدیل شود، اما معرفی هدفمند ظرفیت‌ها و ایجاد زیرساخت برای حضور گردشگران در واحدهای کشاورزی ضروری است.

وی افزود: مجموعه‌هایی که دارای ظرفیت‌های علمی، آموزشی، تحقیقاتی و کشاورزی هستند می‌توانند به مقصد گردشگری کشاورزی تبدیل شوند و گردشگران را با فرایند تولید محصولات و گونه‌های مختلف گیاهی آشنا کنند.

معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی و مذهبی ورامین اظهار کرد: مسجد جامع با قدمت بیش از ۸۰۰ سال و برج علاءالدوله در کنار ظرفیت‌های کشاورزی، فرهنگی و مذهبی می‌توانند در توسعه گردشگری این شهرستان مورد استفاده قرار گیرند.

محسنی بندپی تأکید کرد: حمایت از سرمایه‌گذاران، تسهیل فرایندها و ایجاد مشوق‌های لازم می‌تواند به شکوفایی ظرفیت‌های مغفول گردشگری در مناطق مختلف کشور کمک کند.

وی در پایان گفت: وزارت میراث فرهنگی برای تسهیل فرایندهای قانونی و حمایت از سرمایه‌گذاران گردشگری کشاورزی در کنار مسئولان شهرستان ورامین خواهد بود.