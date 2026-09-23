به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدحامد حسینی اشکوری صبح چهارشنبه در مراسم شروع سال تحصیلی و در خصوص توزیع بسته های مهر به دانش آموزان کم برخوردار لنگرود اظهار کرد: همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید و در راستای حمایت از دانش‌آموزان کم‌برخوردار، ۱۵۰ بسته مهر تحصیلی میان دانش‌آموزان نیازمند شهرستان لنگرود توزیع شد.

وی ارزش مجموع این بسته‌ها را بیش از ۲۰۰ میلیون تومان اعلام کرد و افزود: ارزش هر بسته مهر تحصیلی حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است و تلاش شده اقلام مورد نیاز دانش‌آموزان برای آغاز سال تحصیلی در اختیار خانواده‌های کم‌برخوردار قرار گیرد.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه لنگرود با اشاره به اهمیت حمایت از دانش‌آموزان و فراهم کردن زمینه تحصیل آنان بیان کرد: آغاز سال تحصیلی فرصت مناسبی برای توجه بیشتر به دانش‌آموزانی است که به دلیل شرایط اقتصادی خانواده، برای تأمین لوازم تحصیلی با مشکلاتی مواجه هستند.

حجت الاسلام حسینی اشکوری همچنین با تبریک آغاز سال تحصیلی، خطاب به دانش‌آموزان تصریح کرد: آینده کشور در دستان شماست و تلاش، تحصیل و تربیت صحیح دانش‌آموزان می‌تواند زمینه‌ساز پیشرفت و اقتدار ایران در سال‌های آینده باشد.

وی بر ضرورت توجه دانش‌آموزان به خانواده، معلمان و کادر آموزشی مدارس تأکید کرد و گفت: دانش‌آموزان باید در مسیر علم و تربیت حرکت کنند و در کنار استفاده صحیح از فضای مجازی، به توصیه‌ها و راهنمایی‌های خانواده و معلمان خود توجه داشته باشند.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه لنگرود تصریح کرد: همه ما در قبال آینده کشور مسئولیت داریم و باید با وحدت، همدلی و تلاش زمینه ساختن ایرانی آباد، پیشرفته و قدرتمند را برای نسل‌های آینده فراهم کنیم.