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۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۲۷

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

پایان کار سیاهی و کهنی در فینال دارحلقه

پایان کار سیاهی و کهنی در فینال دارحلقه

سیاوش سیاهی و مهدی احمدکهنی با کسب جایگاه پنجم و هشتم دار حلقه به کار خود پایان دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، سیاوش سیاهی و مهدی احمدکهنی، دو نماینده ژیمناستیک هنری ایران، در فینال دارحلقه بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ به کار خود پایان دادند.

سیاهی با کسب نمره ۱۳.۹۳۳ در جایگاه پنجم قرار گرفت و احمدکهنی نیز با نمره ۱۳.۰۳۳ هشتم شد.

به این ترتیب، پرونده نمایندگان ایران در فینال دارحلقه بازی‌های آسیایی با کسب عنوان پنجمی سیاوش سیاهی و جایگاه هشتم مهدی احمدی‌کهنی بسته شد.

ژیمناست‌های چین در دارحلقه صاحب مدال‌های طلا و برنز شدند و نماینده ژاپن نقره گرفت.

کد مطلب 6957513

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