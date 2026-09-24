پایان کار سیاهی و کهنی در فینال دارحلقه

به گزارش خبرنگار مهر، سیاوش سیاهی و مهدی احمدکهنی، دو نماینده ژیمناستیک هنری ایران، در فینال دارحلقه بازیهای آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ به کار خود پایان دادند.
سیاهی با کسب نمره ۱۳.۹۳۳ در جایگاه پنجم قرار گرفت و احمدکهنی نیز با نمره ۱۳.۰۳۳ هشتم شد.
به این ترتیب، پرونده نمایندگان ایران در فینال دارحلقه بازیهای آسیایی با کسب عنوان پنجمی سیاوش سیاهی و جایگاه هشتم مهدی احمدیکهنی بسته شد.
ژیمناستهای چین در دارحلقه صاحب مدالهای طلا و برنز شدند و نماینده ژاپن نقره گرفت.
سیاوش سیاهی و مهدی احمدکهنی با کسب جایگاه پنجم و هشتم دار حلقه به کار خود پایان دادند.
به گزارش خبرنگار مهر، سیاوش سیاهی و مهدی احمدکهنی، دو نماینده ژیمناستیک هنری ایران، در فینال دارحلقه بازیهای آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ به کار خود پایان دادند.
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