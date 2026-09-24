تظاهرات یهودیان در نیویورک پیش از سخنرانی نتانیاهو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، روز چهارشنبه، درگیریهایی میان تعدادی از حامیان رژیم صهیونیستی با تظاهرات معترضان ضدصهیونیست در نزدیکی مقر سازمان ملل در نیویورک رخ داد.
بر اساس این گزارش، صدها معترض یهودی پیش از سخنرانی بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی، در مجمع عمومی سازمان ملل تجمع کردند.
نیروهای پلیس نیویورک میان معترضان مستقر شدند. حامیان رژیم صهیونیستی پلاکاردهایی با شعارهایی نظیر «یهودیستیزی جهانی را همین حالا پایان دهید» و «یهودیستیزی را متوقف کنید» در دست داشتند. در مقابل، معترضان یهودی ارتدوکس و ضدصهیونیست پشت حصارها ایستاده بودند و پوسترهایی از بنیامین نتانیاهو با عبارت «تحت تعقیب به اتهام ارتکاب جنایات علیه بشریت» و همچنین سایر پلاکاردها در مخالفت با صهیونیسم حمل میکردند.
روزنامه آمریکایی واشنگتن پست تأکید کرد که بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی، چند هفته پیش از ورود به انتخابات سرنوشتساز و اندکی پیش از ایراد سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک در روز پنجشنبه، با سطوح جدید و بیسابقهای از انزوای بینالمللی روبرو است.
این روزنامه شرایط کنونی را برای آینده سیاسی او رژیم صهیونیستی «سرنوشتساز» خواند و تصریح کرد که تا روز چهارشنبه، نتانیاهو برنامهای برای دیدار با دونالد ترامپ در جریان سفرش به نیویورک نداشته است؛ وی قرار است روز پنجشنبه وارد نیویورک شود و بدون اقامت شبانه، مستقیماً به سرزمینهای اشغالی بازگردد.
در همین راستا، جسی واینبرگ، پژوهشگر متخصص در روابط آمریکا و خاورمیانه در مؤسسه مطالعات «امنیت ملی»، به واشنگتن پست گفت: این واقعیت که این سفر صرفاً یک روزه است و اینکه ترامپ با او دیدار نخواهد کرد، وضعیت بغرنجی را که اسرائیل و سران آن در این لحظه در آن گرفتار شدهاند، تأیید میکند.» وی افزود: «اسرائیل خود را در وضعیت خطرناکی میبیند.»
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