ماموستا قادری: وحدت و هوشیاری راه مقابله با تهدیدات است

به گزارش خبرنگار مهر، حاج ماموستا ملا قادر قادری صبح چهارشنبه در دیدار مسئولان، فرماندهان نظامی و انتظامی و مردم این شهرستان به مناسبت هفته دفاع مقدس، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دوران دفاع مقدس، از ایستادگی ملت ایران در برابر دشمن بعثی سخن گفت.

وی با اشاره به شرایط آغاز جنگ تحمیلی اظهار کرد: دشمن بعثی با برخورداری از امکانات گسترده نظامی به ایران حمله کرد، اما ملت ایران با تکیه بر ایمان، رهبری، شجاعت نیروهای مسلح و همراهی مردم توانست هشت سال در برابر دشمن مقاومت کند و اجازه ندهد اهداف خود را محقق کند.

امام‌جمعه پاوه افزود: جنگ تحمیلی هشت سال به طول انجامید و خسارت‌های فراوانی برای کشور به همراه داشت، اما یکی از تفاوت‌های دفاع مقدس با بسیاری از جنگ‌های گذشته این بود که دشمن نتوانست امتیازی از ملت ایران به دست آورد.

ماموستا قادری ادامه داد: رژیم بعث عراق و صدام که آغازگر جنگ بودند، در نهایت به پایان راه خود رسیدند و ملت ایران با ایستادگی و مقاومت از کشور دفاع کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط امروز جامعه تصریح کرد: تهدیدها تنها به عرصه نظامی محدود نمی‌شود و جنگ فرهنگی و نرم نیز در جریان است؛ جنگی که افکار، باورها، فرهنگ و ارزش‌های جامعه را هدف قرار می‌دهد.

امام‌جمعه پاوه با تأکید بر ضرورت هوشیاری در برابر تهدیدات فرهنگی خاطرنشان کرد: خانواده‌ها، مسئولان و عموم جامعه باید نسبت به آسیب‌ها و چالش‌های فرهنگی توجه بیشتری داشته باشند و حفظ ایمان، وحدت، برادری و پایبندی به ارزش‌ها را مورد توجه قرار دهند.

ماموستا قادری همچنین بر نقش مردم در شرایط کنونی تأکید کرد و گفت: صبر، استقامت، اتحاد، صداقت با خداوند و حفظ همدلی از ضرورت‌های جامعه است و همان‌گونه که مردم در دوران دفاع مقدس با ایستادگی از کشور دفاع کردند، امروز نیز باید با هوشیاری و وحدت مسیر خود را ادامه دهند.

وی در پایان با دعوت مردم به توکل بر خداوند، دعا و حفظ روحیه مقاومت، بر ضرورت هوشیاری در برابر توطئه‌ها تأکید کرد و افزود: حفظ امنیت، آرامش و وحدت جامعه نیازمند همراهی و همدلی مردم و توجه به تهدیدهای موجود است.