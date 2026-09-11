به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا ملا قادر قادری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته پاوه با اشاره به شرایط کشور و تداوم فشارهای نظامی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی آمریکا علیه ایران، اظهار کرد: خداوند را شاکریم که به ملت ایران صبر و استقامت عطا کرده است.

وی افزود: برخی معتقدند شرایط کنونی فرصتی برای مغلوب کردن آمریکاست، اما در تحلیل وضعیت نباید از واقعیت‌ها فاصله گرفت؛ با توجه به فاصله جغرافیایی و امکانات گسترده آمریکا، نباید صرفاً بر اساس شعار و احساسات سخن گفت.

امام جمعه پاوه تصریح کرد: ایران با توکل به خداوند تسلیم آمریکا نشده و نخواهد شد و با وجود فشارها و تحریم‌های این کشور توانسته در برابر هجوم و فشارهای آن ایستادگی و مقاومت کند.

وی با اشاره به سابقه جنگ‌های آمریکا با کشورهای مختلف، گفت: اگر تاریخ را بررسی کنیم، در بسیاری از موارد آمریکا توانسته کشورهایی را که با آنها وارد جنگ شده شکست دهد، اما ایران تاکنون در برابر فشار و هجوم آمریکا ایستادگی کرده است.

ماموستا قادری با تأکید بر ضرورت توجه مسئولان به منافع کشور، خاطرنشان کرد: نتیجه نهایی جنگ و تحولات کنونی برای جامعه مشخص نیست و ما نیز از وضعیت موجود ناراحت و نگران ملت، اسلام، انقلاب و کشور هستیم.

وی خطاب به مسئولان اظهار کرد: انتظار داریم حکمت و مصلحت را بر شعار و احساسات ترجیح دهند و تصمیم‌هایی عاقلانه و حکیمانه اتخاذ کنند که برای مملکت و مردم مفید باشد.

امام جمعه پاوه با بیان اینکه ایران متعلق به همه ایرانیان است، افزود: همه مردم ایران حق دارند درباره آینده کشور اظهارنظر کنند، اما این اظهارنظرها باید همراه با احساس مسئولیت و دلسوزی باشد و در آن، منافع همه ایران و همه ایرانیان مورد توجه قرار گیرد.

وی در بخش دیگری از خطبه‌ها با محکوم کردن ترور و شهادت ماموستا محمد نزهتی، روحانی اهل پیرانشهر، گفت: این حادثه را به‌شدت محکوم می‌کنیم و ضمن تسلیت به خانواده این روحانی، برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم.

ماموستا قادری ادامه داد: اتهام این روحانی، همراهی با جمهوری اسلامی و تجلیل از رهبر شهید انقلاب عنوان شده است، اما تجربه تاریخی نشان می‌دهد ترور شخصیت‌های دینی و رهبران نهضت‌ها هیچ‌گاه اهداف عاملان آن را محقق نکرده و جز لعن و محکومیت نتیجه‌ای نداشته است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آیه ۱۳۷ سوره آل‌عمران، بر ضرورت مطالعه تاریخ و عبرت گرفتن از سرگذشت ملت‌های گذشته تأکید کرد و گفت: قرآن کریم انسان را به سیر و سفر در زمین دعوت کرده تا سرگذشت ملت‌ها و عاقبت آنان را ببیند و از آن درس بگیرد.

امام جمعه پاوه با انتقاد از غلبه نگاه اقتصادی و سرگرمی بر بسیاری از سفرهای امروزی، اظهار کرد: سفر می‌تواند فرصتی برای شناخت، تفکر و عبرت‌آموزی باشد و نباید گردشگری تنها به مسائل اقتصادی، سرگرمی و لهو و لعب محدود شود.

وی همچنین با تأکید بر مسئولیت والدین در تربیت فرزندان گفت: پدر و مادر مسئولیت بزرگی در تربیت فرزندان دارند و نباید مشغله‌های زندگی آنان را از این وظیفه مهم غافل کند.

ماموستا قادری مسجد، ذکر خداوند و تلاوت قرآن را از مهم‌ترین سنگرهای انسان مؤمن دانست و افزود: تجربه نشان داده است افرادی که ارتباط بیشتری با مسجد و عبادت دارند، از آرامش روحی بیشتری برخوردار هستند.

وی در ادامه با اشاره به دو حادثه رانندگی در سنندج و منطقه کلاش جوانرود، گفت: در این دو حادثه مجموعاً ۱۵ نفر جان خود را از دست داده و ۱۰ نفر نیز مصدوم شدند.

امام جمعه پاوه با بیان اینکه نباید تمام تقصیر حوادث رانندگی را متوجه جاده‌ها دانست، تصریح کرد: معمولاً سه عامل در این حوادث دخیل است که شامل خطای انسانی و بی‌احتیاطی رانندگان، غیراستاندارد بودن برخی خودروها و وضعیت و استاندارد نبودن برخی جاده‌هاست.

وی در پایان با تأکید بر مسئولیت سنگین رانندگان خاطرنشان کرد: هر سه عامل می‌توانند در وقوع حوادث نقش داشته باشند و رانندگان باید با هوشیاری و احتیاط بیشتری رانندگی کنند تا شاهد از دست رفتن جان مردم نباشیم.