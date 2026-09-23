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۱ مهر ۱۴۰۵، ۸:۵۴

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

تیم بسکتبال سه نفره زنان به مرحله یک چهارم رسید

تیم بسکتبال سه نفره زنان به مرحله یک چهارم رسید

تیم بسکتبال سه نفره زنان با کسب سومین پیروزی در مرحله مقدماتی بازی های آسیایی، راهی مرحله یک چهارم شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی بسکتبال سه‌ نفره دختران ایران در سومین و آخرین دیدار خود در مرحله گروهی بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ برابر چین تایپه به میدان رفت و با نتیجه ۱۳بر ۸ به پیروزی رسید.

ملی‌پوشان ایران پیش از این در نخستین دیدار خود با نتیجه ۱۹ بر ۵ ازبکستان را شکست داده بودند و در دومین بازی نیز با نتیجه ۱۸ بر ۱۶ از سد ژاپن، میزبان رقابت‌ها، عبور کردند.

ایران با نتایج به‌دست‌آمده صعود خود از مرحله گروهی را قطعی کرده است و برای مشخص شدن رقیب خود در مرحله بعد، باید منتظر پایان کامل دیدارهای مرحله گروهی بماند.

تیم ایران در ادامه رقابت‌ها شرایط ویژه‌ای خواهد داشت؛ چرا که فرناز خدامرادی در دیدار برابر ژاپن دچار مصدومیت شد و ادامه مسابقات را از دست داد. به این ترتیب، ایران باید ادامه رقابت‌ها را بدون امکان تعویض و با سه بازیکن دنبال کند.

مهلا عابدی، فرناز خدامرادی، شمیم نوری و مهسا کرانی ترکیب ایران را در این رقابت‌ها تشکیل می‌دهند و سحر نجفی هدایت تیم ملی را برعهده دارد.

کد مطلب 6955853

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