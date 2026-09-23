تیم بسکتبال سه نفره وارد جمع ۸ تیم برتر شد

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، تیم ملی بسکتبال سه‌نفره مردان ایران در سومین و آخرین دیدار خود در مرحله گروهی بازی‌های آسیایی آیچی-ناگویا ۲۰۲۶، برابر مالزی به میدان رفت و با نتیجه قاطع ۲۱بر۷ به پیروزی رسید.



ملی‌پوشان ایران که پیش از این چین را با نتیجه ۱۸ بر ۱۵ و هنگ‌کنگ را با نتیجه ۱۶ بر ۱۱ شکست داده بودند، با کسب سومین پیروزی متوالی، مرحله گروهی را با سه برد به پایان رساندند.



تیم ملی ایران با این پیروزی به صورت مستقیم راهی جمع ۸ تیم نهایی رقابت‌های بسکتبال سه‌نفره بازی‌های آسیایی شد.



سید محمد غفاری، بصیر مومنی، صارم جعفری و مهدی رحیمی بازیکنان ایران در این مسابقات هستند و هدایت تیم ملی نیز بر عهده محمد سیستانی است.