تیم بسکتبال سه نفره دختران برد

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، تیم ملی بسکتبال سهنفره دختران ایران در نخستین دیدار خود در بازیهای آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ برابر ازبکستان به میدان رفت و با نتیجه ۱۹بر۵ به پیروزی رسید.
دختران ایران در دومین دیدار خود از ساعت ۱۴:۱۵ امروز، برابر تیم ملی ژاپن، میزبان بازیهای آسیایی، قرار خواهند گرفت.
تیم ملی بسکتبال سهنفره دختران ایران با ترکیب مهلا عابدی، فرناز خدامرادی، شمیم نوری و مهسا کرانی و با هدایت سحر نجفی در این رقابتها حضور دارد.
ملیپوشان ایران در ادامه پس از دیدار امروز برابر ژاپن، روز چهارشنبه اول مهر ماه نیز به مصاف چین تایپه خواهند رفت.
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