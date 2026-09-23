«زنگ مهر» با حضور معاون اول رییس جمهور نواخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین نواختن زنگ آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ امروز با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر آموزش و پرورش، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، رئیس کمیسیون آموزش مجلس و جمعی از مسئولان در دبستان دخترانه شهید بهزادی منطقه ۲ تهران برگزار شد و به‌طور هم‌زمان در مدارس سراسر کشور به صدا درآمد.

در این مراسم، «آیین بازگشایی مدارس» به‌عنوان میراث فرهنگی ناملموس کشور به ثبت رسید و گواهی ثبت ملی آن ارائه شد.

علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، با اشاره به این ثبت، گفت: بازگشایی مدارس بخشی از فرهنگ، خاطره جمعی و هویت آموزشی جامعه ایران است.

وی همچنین با گرامیداشت یاد و نام شهدا، به‌ویژه شهدای دانش‌آموز، پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت آغاز سال تحصیلی را قرائت کرد.

بر اساس شیوه‌نامه وزارت آموزش و پرورش، برنامه‌های آغاز سال تحصیلی امسال با محوریت نشاط دانش‌آموزی، فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی و گرامیداشت یاد شهدا در مدارس کشور برگزار می‌شود.