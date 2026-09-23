به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ اکبری فرمانده سپاه طرقبه شاندیز در آیین آغاز سال تحصیلی جدید که در مجتمع آموزشی موقوفه عبدالله رضوی میرزای ناظر برگزار شد، با اشاره به تقارن هفته دفاع مقدس با آغاز سال تحصیلی اظهار کرد: این همزمانی فرصتی برای بازخوانی فرهنگ ایثار و جهاد است و دانش‌آموزان با تلاش در عرصه علم و دانش می‌توانند در مسیر پیشرفت و آبادانی کشور گام بردارند.

فرمانده سپاه طرقبه‌شاندیز ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان اظهار کرد: امروز در جمعی گرد هم آمده‌ایم تا یاد و نام ۱۶۸ شهید دانش‌آموز مدرسه شجره طیبه میناب را گرامی بداریم و از فداکاری این عزیزان یاد کنیم.

وی با اشاره به فرارسیدن هفته دفاع مقدس افزود: شهدای انقلاب اسلامی، رزمندگان دوران دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم و شهدای خدمت، برای صیانت از کشور و ارزش‌های آن از جان خود گذشتند و آنچه امروز از ایران اسلامی شاهد هستیم، نتیجه ایستادگی و مجاهدت این شهیدان است.

اکبری همچنین به حضور مردم در صحنه‌های دفاع از کشور اشاره کرد و گفت: مردم طی بیش از ۲۰۰ شب با حضور و مقاومت خود نشان دادند که در برابر تهدیدها ایستادگی کرده و برای دفاع از سرزمین و کشور خود آماده هستند.

فرمانده سپاه طرقبه‌شاندیز بیان کرد: در دوران دفاع مقدس، جبهه‌ها به عرصه‌ای برای پرورش انسان‌های مؤمن و مجاهد تبدیل شده بود و امروز نیز دانش‌آموزان باید با جدیت در مسیر کسب علم و دانش حرکت کرده و سهم خود را در پیشرفت کشور ایفا کنند.

وی ادامه داد: وجود ۳۶ هزار شهید دانش‌آموز و فرهنگی در کشور، گنجینه‌ای ارزشمند و الگویی بزرگ برای نسل امروز است و دانش‌آموزان می‌توانند با الگو قرار دادن مسیر این شهدا، برای دستیابی به قله‌های علمی و پیشرفت‌های کشور تلاش کنند.

اکبری با تأکید بر مسئولیت نسل جدید در قبال آینده کشور خاطرنشان کرد: آینده ایران در دستان شما دانش‌آموزان قرار دارد و نسل امروز باید با فراگیری دانش، تلاش مستمر و حضور مسئولانه، زمینه ساختن آینده‌ای بهتر برای کشور را فراهم کند.

فرمانده سپاه طرقبه‌شاندیز با گرامیداشت یاد مرحوم عبدالله رضوی میرزای ناظر اظهار کرد: اقدامات خیرخواهانه این واقف و موقوفاتی که از خود به یادگار گذاشته است، امروز زمینه تعلیم و تربیت دانش‌آموزان را فراهم کرده و برای آن مرحوم به‌عنوان صدقه جاریه باقی خواهد ماند.

وی ابراز کرد: تقارن هفته دفاع مقدس با شروع سال تحصیلی فرصتی ارزشمند برای انتقال مفاهیم و ارزش‌های دفاع مقدس به نسل جدید است و دانش‌آموزان می‌توانند با بهره‌گیری از فرهنگ دفاع مقدس و الگو قرار دادن شهدا، در مسیر علم‌آموزی، اخلاق و پیشرفت حرکت کنند.