به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، رسانههای غربی گزارش دادهاند که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا امروز چهارشنبه در پایگاه هوایی اندروز از شی جینپینگ، رئیسجمهور چین استقبال خواهد کرد.
این رسانهها اعلام کردند که ترامپ در اقدامی که پروتکلی ۶ دههای را میشکند، شخصاً با شی جینپینگ در پایگاه اندروز دیدار خواهد کرد.
بر اساس این گزارشها، این نخستین بار خواهد بود که فرمانده کل نیروهای مسلح آمریکا از سال ۱۹۶۲ تاکنون شخصاً در این پایگاه از یک رهبر خارجی استقبال میکند. در سال ۱۹۶۲، جان اف. کندی، رئیسجمهور وقت آمریکا هنگام پیاده شدن هارولد مکمیلان، نخستوزیر وقت انگلیس از هواپیما در پایگاه اندروز از او استقبال کرده بود.
رسانههای غربی تأکید کردهاند که این اقدام نشاندهنده احترام عمیق به رئیسجمهور چین است.
البته این نخستین بار نیست که ترامپ شخصاً از رهبر یک قدرت جهانی دیگر استقبال میکند. او در اوت ۲۰۲۵ در انکوریج آلاسکا شخصاً از ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه هنگام پیاده شدن از هواپیما استقبال کرده بود.
شی جینپینگ نخستین سفر رسمی خود به آمریکا را در سپتامبر ۲۰۱۵ انجام داد. او در جریان این سفر از سیاتل، واشنگتن و نیویورک بازدید کرد و در مجموعهای از برنامهها به مناسبت هفتادمین سالگرد تأسیس سازمان ملل متحد شرکت داشت.
شی سپس در سال ۲۰۱۶ برای شرکت در چهارمین اجلاس امنیت هستهای به واشنگتن سفر کرد. او در سال ۲۰۱۷ نیز با ترامپ در اقامتگاه شخصی او، مارالاگو در ایالت فلوریدا، دیدار کرد.
رئیسجمهور چین در سال ۲۰۲۳ نیز برای شرکت در اجلاس سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه به سانفرانسیسکو سفر کرد.
گو جیاکون، سخنگوی وزارت امور خارجه چین پیشتر اعلام کرده بود که شی جینپینگ در جریان سفر خود با ترامپ درباره مهمترین مسائل مرتبط با روابط دوجانبه و همچنین موضوعات مربوط به صلح و توسعه در سطح جهان گفتوگو خواهد کرد.
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