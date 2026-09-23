به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «عموی بچه‌ها» به کارگردانی احمد درویشعلی‌پور به تهیه‌کنندگی علی قائم‌مقامی، در روزهای گذشته فیلمبرداری خود را به پایان رسانده است و پس از طی مراحل فنی برای حضور در سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان آماده می‌شود.

داریوش فرضیایی در اولین فیلم سینمایی خود در کنار نعیمه نظام‌دوست، هومن برق‌نورد، ایمان صفا، رامین ناصرنصیر، حامد وکیلی، کمند امیرسلیمانی، پارسیا شکوری‌فرد، سارا مقربی، جوانه دلشاد، زینب شعبانی، پوریا میاندهی، بهنام عموخلیلی، مجید علیزاده، نادر سلیمانی و بازیگران خردسال مرسانا نوروزی و سوفیا علیجانی به ایفای نقش پرداخته‌ است.

«عموی بچه‌ها» از تولیدات بنیاد سینمایی فارابی است.

برخی از عوامل این فیلم عبارتند از کارگردان: احمد درویشعلی‌پور، نویسنده: محمد درویشعلی‌پور، مدیر فیلمبرداری: محسن فلاحی، تدوین: امید شهلایی، موسیقی: مهرداد نصرتی، صدابردار: بهروز عابدینی، صداگذاری و ترکیب صدا: مهدی جمشیدیان، طراح صحنه: رضا حاجی درویش، طراح لباس: سحر سجادصادقی، جلوه های بصری: کامیار شفیع پور، طراح چهره پردازی: شهرام خلج، دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز: مجید موثق، عکاس: نازلی هروی.