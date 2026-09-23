به گزارش خبرگزاری مهر، طاها نجفی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: صبح امروز با اشراف اطلاعاتی و اقدامات دقیق سربازان گمنام امام زمان (عج) و پس از صدور دستورات قضایی لازم متهمی که با جمعآوری و ارسال اطلاعات حساس تصاویر و نشانی نقاط مهم شهرستان با شبکهها و صفحات مجازی ضدانقلاب و متواریان خارجنشین همکاری داشت در یک عملیات غافلگیرانه بازداشت شد.
وی در تشریح جزئیات اقدامات ضدامنیتی این فرد افزود: متهم مذکور در ماههای گذشته بهصورت مستمر مشخصات، تصاویر و اخبار مربوط به چهرههای مذهبی، روحانیون، قضات، فرماندهان و مدیران نظامی و انتظامی و همچنین افراد برجسته و شاخص شهرستان را برای گردانندگان صفحات و رسانههای معاند ارسال میکرد.
دادستان رزن با اشاره به مجازاتهای قانونی پیشبینیشده برای اقدامات ضدامنیتی تصریح کرد: قانون تشدید مجازات همکاری و جاسوسی در راستای منافع رژیم صهیونیستی و دول متخاصم مجازاتهای قاطع و سنگینی را برای اینگونه اقدامات تعیین کرده است.
نجفی در پایان تاکید کرد: دستگاه قضایی با همراهی و هوشیاری نهادهای اطلاعاتی و امنیتی با هرگونه تحرک و اقدامی که امنیت روانی، جانی و عمومی جامعه را هدف قرار دهد، با قاطعیت و بدون هیچگونه مماشات برخورد خواهد کرد.
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