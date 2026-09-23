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۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۱۷

انفجار مهیب در شهرک خیام؛ درهای منازل از جا کنده شد

انفجار مهیب در شهرک خیام؛ درهای منازل از جا کنده شد

منابع لبنانی از انفجاری بزرگ خبر دادند که نظامیان رژیم صهیونیستی در شهرک الخیام در جنوب لبنان انجام دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری لبنان گزارش داد: نظامیان اسرائیلی در حدود نیمه شب گذشته دست به انفجاری عظیم در شهرک الخیام در جنوب لبنان زدند که مناطق اطراف این شهرک نیز بر اثر موج انفجار آسیب دید.

پیامدهای این انفجار عظیم در شهرک‌های مقابل الخیام به ویژه مرجعیون و القلیعه قابل مشاهده است. برخی منازل در این دو شهرک آسیب دیدند و درهای برخی منازل از جا کنده شد و شیشه‌های پنجره‌ها نیز شکست و برخی دیوارها ترک برداشت.

انفجار مهیب در الخیام؛ درهای منازل از جا کنده شد

بر اثر این انفجار همچنین مدرسه دولتی مرجعیون آسیب دید. شیشه‌های تعداد زیادی از کلاس‌های این مدرسه شکست و مدیریت مدرسه موقتا آن را تعطیل کرد تا عملیات مرمت و جایگزینی شیشه‌های آسیب دیده تکمیل شود.

خسارات وارده قدرت بالای انفجار انجام شده را نشان می دهد که به منازل و تاسیسات واقع در شهرک های مقابل الخیام آسیب زده است.

کد مطلب 6956348

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