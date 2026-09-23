امیدواری رئیس فدراسیون شمشیربازی برای مدال آوری تیمی

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا پورسلمان در خصوص عملکرد نمایندگان ایران در روز نخست مسابقات شمشیربازی در بازی‌های آسیایی گفت: این موفقیت را به جامعه ورزش و خانواده شمشیربازی تبریک می‌گویم. امروز رقابت‌های بخش انفرادی سابر برگزار شد و ما دو نماینده داشتیم که هر دو ورزشکار یعنی محمد فتوحی و علی پاکدامن واقعاً خوب کار کردند.



وی افزود: بر اساس جدول مسابقات، در مرحله حذفی هشت نفر، محمد فتوحی و علی پاکدامن به مصاف هم رفتند که در نهایت بازی به نفع پاکدامن پایان یافت. او برای کسب مدال پیش رفت و خوشبختانه توانست مدال برنز ارزشمندی را به مدال‌های کاروان اضافه کند.



رئیس فدراسیون شمشیربازی با اشاره به رقابت‌های بخش تیمی تصریح کرد: با توجه به نتایج انفرادی کسب‌شده و عملکرد ضعیف ژاپنی‌ها، قرعه ما در بخش تیمی کمی سخت‌تر شده است. با این حال، امیدواریم در روز مسابقات تیمی نیز بچه‌ها با انگیزه و قدرت کار را درآورند و یک مدال خوش‌رنگ دیگر به کاروان کشورمان اضافه کنند.