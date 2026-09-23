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۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۱۶

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

امیدواری رئیس فدراسیون شمشیربازی برای مدال آوری تیمی

امیدواری رئیس فدراسیون شمشیربازی برای مدال آوری تیمی

رئیس فدراسیون شمشیربازی ضمن تقدیر از برنز ارزشمند کاپیتان تیم ملی ، ابراز امیدواری کرد تیم سابر مردان هم بتواند یک مدال دیگر به سبد کاروان اضافه کند.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا پورسلمان در خصوص عملکرد نمایندگان ایران در روز نخست مسابقات شمشیربازی در بازی‌های آسیایی گفت: این موفقیت را به جامعه ورزش و خانواده شمشیربازی تبریک می‌گویم. امروز رقابت‌های بخش انفرادی سابر برگزار شد و ما دو نماینده داشتیم که هر دو ورزشکار یعنی محمد فتوحی و علی پاکدامن واقعاً خوب کار کردند.

وی افزود: بر اساس جدول مسابقات، در مرحله حذفی هشت نفر، محمد فتوحی و علی پاکدامن به مصاف هم رفتند که در نهایت بازی به نفع پاکدامن پایان یافت. او برای کسب مدال پیش رفت و خوشبختانه توانست مدال برنز ارزشمندی را به مدال‌های کاروان اضافه کند.

رئیس فدراسیون شمشیربازی با اشاره به رقابت‌های بخش تیمی تصریح کرد: با توجه به نتایج انفرادی کسب‌شده و عملکرد ضعیف ژاپنی‌ها، قرعه ما در بخش تیمی کمی سخت‌تر شده است. با این حال، امیدواریم در روز مسابقات تیمی نیز بچه‌ها با انگیزه و قدرت کار را درآورند و یک مدال خوش‌رنگ دیگر به کاروان کشورمان اضافه کنند.

کد مطلب 6956360

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