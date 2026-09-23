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۱ مهر ۱۴۰۵، ۹:۵۱

بازیهای آسیایی ۲۰۲۶- ناگویا

محمود نعمتی به نشان طلا دست یافت؛ پایان کار کاراته با ۵ مدال

محمود نعمتی به نشان طلا دست یافت؛ پایان کار کاراته با ۵ مدال

محمود نعمتی در مبارزه پایانی نماینده عربستان را شکست داد و همانند برادرش، به نشان طلا دست پیدا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، آخرین نماینده کاراته ایران که صبح امروز با کسب دو پیروزی برابر حریفانی از لائوس و نپال به دیدار نهایی راه پیدا کرده بود، در مبارزه نهایی وزن ۸۴+ کیلوگرم برابر حریف عربستانی به روی تاتامی رفت.

نعمتی در این دیدار با عملکردی کم اشتباه حریف عنوان خود را با شکست ۶ بر ۳ بدرقه کرد و دومین مدال طلای کاروان ورزشی کشورمان را به خود اختصاص داده بود.

روز گذشته برادر او محمود نعمتی هم اولین طلای ایران را کسب کرده بود.

بنابراین تیم ملی کاراته ایران در این دوره از بازیها با دو طلا و سه نقره به کار خود پایان داد. محمود و مرتضی نعمتی دو مدال طلا، کاتای تیمی بانوان با ترکیب فاطمه صادقی، زینب‌السادات حسینی و سپیده امینی، فاطمه زهرا سعیدآبادی و علی اصغرآسیابری هم سه مدال نقره کسب کرده اند.

مدال آوران ایران در این دوره بازی های آسیایی به این شرح هستند:

مدال طلا
* مرتضی نعمتی (وزن ۷۵ کیلوگرم کاراته)
* محمود نعمتی (وزن ۸۴+ کیلوگرم کاراته)

مدال نقره
* تیم کاتا بانوان
* فاطمه زهرا سعید آبادی (وزن ۵۵- کاراته)
* علی اصغر آسیا بری (۸۴- کیلوگرم کاراته)

مدال برنز
* تیم ملی بسکتبال

کد مطلب 6955881

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