معاون رسانه مجمع جهانی قلم منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید صفاتاج بنیانگذار و موسس مجمع جهانی قلم، طی حکمی رسمی سید محمدجواد حسینی را به سمت اولین معاون رسانه مجمع جهانی قلم منصوب کرد.

انتخاب سید محمدجواد حسینی به عنوان اولین معاون رسانه مجمع جهانی قلم،گامی مهم با هدف ایجاد شبکه‌ای منسجم رسانه‌ای بین‌المللی در جهت تقویت، معرفی(فرد و آثار)، ارتقای حضور بین‌المللی و نیز تعاملات و ارتباطات رسانه‌ای موثر جهانی میان نویسندگان، شاعران، مترجمان،پژوهشگران،اندیشمندان، تحلیلگران و اهل قلم" ایران با همتای ایشان در فضای رسانه ای بین المللی در سطح جهان است.

سید محمدجواد حسینی که اکنون به سِمت معاون رسانه‌ای مجمع جهانی قلم منصوب شده است، با سابقه بیش از دو دهه فعالیت و حضور بین المللی، موسس و مدیر مسئول موسسه آمریکای لاتین خیام است، با حفظ سِمت مدیر عامل مجمع جهانی قلم می‌باشد.

از دیگر سوابق برجسته او می‌توان به سِمت ریاست دبیرخانه دائمی کنفرانس بین‌المللی حمایت از مردم فلسطین در حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی اشاره کرد که تجربه گرانبهایی را در حوزه ارتباطات و دیپلماسی فرهنگی رسانه‌ای برای وی به ارمغان آورده است.

طبق چارت سازمانی قید شده در اساسنامه مجمع جهانی قلم، معاونت رسانه مجمع متشکل از ۶ مدیریت و ۱۰ کمیته رسانه‌ای ذیل مدیریت‌های معاونت رسانه می‌باشد.

عناوین مدیریت‌های معاونت رسانه مجمع جهانی قلم به شرح ذیل می‌باشد:

۱.مدیریت رصد و تحلیل رسانه

۲.مدیریت روابط عمومی و ارتباطات رسانه ای بین المللی و داخلی

۳.مدیریت تولید محتوا

۴.مدیریت خبر و اطلاع رسانی

۵.مدیریت هوش مصنوعی

۶.مدیریت رسانه های دیجیتال و سایت رسمی بین المللی مجمع جهانی قلم

این مدل «زنجیره ارزش»، معاونت رسانه مجمع را از یک بخش اداری به یک «صنعت فرهنگی-رسانه‌ای بین‌المللی» تبدیل خواهد کرد.

در حال حاضر دفاتر استانی مجمع جهانی قلم در ۹ استان کشور و در سطح بین‌الملل در کشور فرانسه در حال افتتاح می‌باشد و در گام بعدی دفاتر مجمع جهانی قلم در ۳۲ استان کشور و نیز در سطح جهان افتتاح خواهد گردید.

کلیه معاونت‌های رسانه‌ای دفاتر استانی مجمع جهانی قلم در سطح کشور و در سطح بین‌الملل طی حکمی رسمی از سوی سید محمدجواد حسینی معاون رسانه مجمع جهانی قلم منصوب خواهند شد.