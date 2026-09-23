به گزارش خبرگزاری مهر، حمزه خانجانی‌افشار صبح چهارشنبه در نشست با هیئت اندیشه‌ورز سازمان بسیج جامعه کشاورزی با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد شهدای والامقام اظهار کرد: پیشینه تعامل سازنده میان جهاد کشاورزی و بسیج به نخستین سال‌های پیروزی انقلاب اسلامی بازمی‌گردد و در شرایط کنونی نیز تقویت این هم‌افزایی برای گره‌گشایی از چالش‌های بخش کشاورزی یک ضرورت است.

وی با اشاره به آماده‌باش سازمان جهاد کشاورزی برای حمایت همه‌جانبه از طرح‌های اشتغال‌زا تصریح کرد: جهاد کشاورزی استان برای توسعه کشت گیاهان دارویی و تامین منابع و پشتیبانی‌های لازم آمادگی کامل دارد و می‌توان با اتکا به ظرفیت شبکه پایگاه‌های بسیج این الگو را در سطح مناطق مختلف استان تعمیم داد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان صیانت از خاک و جلوگیری از تصرفات غیرقانونی را ماموریت خطیر دیگر دانست و بر لزوم نقش‌آفرینی فعال تشکل‌های جهادی و بسیج در پیشگیری و مقابله با پدیده تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی تاکید کرد.

خانجانی‌افشار همچنین با هشدار نسبت به روند گسترش اراضی بیابانی در سطح استان بر لزوم تدوین برنامه‌های مشترک بیابان‌زدایی تاکید کرد و افزود: انعقاد تفاهم‌نامه سه‌جانبه میان سازمان جهاد کشاورزی، اداره‌کل منابع طبیعی و بسیج مهندسین کشاورزی می‌تواند زمینه اجرای اقدامات موثر و میدانی را با مشارکت نیروهای جهادی فراهم کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: استمرار نشست‌های تخصصی و تعامل ساختاریافته میان جهاد کشاورزی و بسیج جامعه کشاورزی گامی اساسی در تبدیل ایده‌ها به اقدامات عملیاتی و ارتقای بهره‌وری بخش کشاورزی استان خواهد بود.