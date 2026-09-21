  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۳۳

آغاز عملیات احیای ۶ رشته قنات در خلیل‌آباد

آغاز عملیات احیای ۶ رشته قنات در خلیل‌آباد

خلیل آباد- مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خلیل‌آباد از آغاز عملیات اجرایی احیا و مرمت ۶ رشته قنات در شهرستان خلیل آباد با اعتبار مجموعاً ۵۴ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود شبان عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آغاز عملیات اجرایی پروژه‌های احیا و مرمت ۶ رشته قنات، این اقدام را دستاوردی مهم در مدیریت منابع آبی و نقطه عطفی در نهضت احیای قنوات دانست.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خلیل‌آباد بیان کرد: شهرستان خلیل‌آباد با تکیه بر برنامه‌ریزی‌های دقیق و پیگیری‌های مستمر، در جذب اعتبارات محرومیت‌زدایی جایگاه ویژه‌ای یافته است.

وی افزود: این اقدامات نشان‌دهنده عزم جدی مجموعه جهاد کشاورزی برای بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های ملی جهت حمایت از کشاورزان و تأمین نیازهای آبی منطقه است.

شبان با تشریح جزئیات تأمین مالی این طرح‌ها تصریح کرد: اعتبار این پروژه‌ها به مبلغ ۴۶ میلیارد ریال از محل اعتبارات دولتی (محرومیت‌زدایی) و ۸ میلیارد ریال نیز از محل خودیاری کشاورزان تأمین شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خلیل‌آباد افزود: مشارکت ارزشمند بهره‌برداران در تأمین بخشی از هزینه‌ها را گامی مهم در جهت حفظ سرمایه‌های آب و خاک دانست.

وی همچنین با اشاره به روند اجرایی پروژه‌ها گفت: متعاقب بازدید میدانی رئیس اداره فنی و زیربنایی، مشاور ناظر پروژه، نمایندگان بسیج سازندگی استان و شهرستان و نمایندگان قنوات از محل، دستور کار عملیاتی برای اجرای این پروژه در روستاهای «کاریزک»، «دهنو»، «کلاته شور»، «مزده» و همچنین شهر خلیل‌آباد ابلاغ شده است.

کد مطلب 6954214

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه