به گزارش خبرنگار مهر، محمود شبان عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آغاز عملیات اجرایی پروژه‌های احیا و مرمت ۶ رشته قنات، این اقدام را دستاوردی مهم در مدیریت منابع آبی و نقطه عطفی در نهضت احیای قنوات دانست.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خلیل‌آباد بیان کرد: شهرستان خلیل‌آباد با تکیه بر برنامه‌ریزی‌های دقیق و پیگیری‌های مستمر، در جذب اعتبارات محرومیت‌زدایی جایگاه ویژه‌ای یافته است.

وی افزود: این اقدامات نشان‌دهنده عزم جدی مجموعه جهاد کشاورزی برای بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های ملی جهت حمایت از کشاورزان و تأمین نیازهای آبی منطقه است.

شبان با تشریح جزئیات تأمین مالی این طرح‌ها تصریح کرد: اعتبار این پروژه‌ها به مبلغ ۴۶ میلیارد ریال از محل اعتبارات دولتی (محرومیت‌زدایی) و ۸ میلیارد ریال نیز از محل خودیاری کشاورزان تأمین شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خلیل‌آباد افزود: مشارکت ارزشمند بهره‌برداران در تأمین بخشی از هزینه‌ها را گامی مهم در جهت حفظ سرمایه‌های آب و خاک دانست.

وی همچنین با اشاره به روند اجرایی پروژه‌ها گفت: متعاقب بازدید میدانی رئیس اداره فنی و زیربنایی، مشاور ناظر پروژه، نمایندگان بسیج سازندگی استان و شهرستان و نمایندگان قنوات از محل، دستور کار عملیاتی برای اجرای این پروژه در روستاهای «کاریزک»، «دهنو»، «کلاته شور»، «مزده» و همچنین شهر خلیل‌آباد ابلاغ شده است.