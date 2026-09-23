به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، تنش‌ها در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز در کنار تحریم انرژی روسیه از سوی انگلیس در سال ۲۰۲۲ باعث شده قیمت گاز به سطوح بی سابقه ای برسد. گروه صنعتی بزرگ اینیوس خود را در برابر ۲ راه می‌بیند؛ پرداخت هزینه های بی سابقه انرژی یا بستن کارخانه ها در اروپا.

بر اساس این گزارش، گروه مذکور مجبور شده گزینه دوم را انتخاب کند که تهدیدی علیه صنایع راهبردی مواد شیمیایی در انگلیس به شمار می رود. این گروه تاکید کرد که قیمت گاز در انگلیس ۱۲ برابر بیشتر از آمریکا است.

جیم راتکلیف مالک این گروه تاکید کرد که مجبور شده برخی از مهم ترین کارخانه ها را در اروپا تعطیل کند. با قیمت ۱۲ برابری گاز نسبت به آمریکا و هشت برابری نسبت به چین نمی توان رقابت کرد.

وی هفته گذشته نیز گفته بود که اعتماد خود را به انگلیس از دست داده و این کشور در حال عقب گرد است.

لازم به ذکر است «اینیوس استیلز» که بخشی از گروه اینیوس بوده و تنها تولید کننده اروپایی مواد شیمیایی اصلی مورد استفاده در طیف گسترده ای از محصولات غذایی و دارویی و همچنین مواد منفجره محسوب می شود، فعالیت خود را متوقف خواهد کرد چرا که گاز یکی از اجزای اصلی در فرایند این تولیدات است.

دو کارخانه دیگر پیشتر تعطیل شده اند و کارخانه سوم نیز طی روزهای آینده تعطیل خواهد شد.