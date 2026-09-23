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۱ مهر ۱۴۰۵، ۷:۳۴

در دیدار با عراقچی مطرح شد؛

تاکید وزیر خارجه فرانسه بر پایان دادن به جنگ ایران از طریق دیپلماسی

تاکید وزیر خارجه فرانسه بر پایان دادن به جنگ ایران از طریق دیپلماسی

وزیر خارجه فرانسه در دیدار با سید عباس عراقچی راهکار سیاسی را تنها گزینه ممکن برای از بین بردن درگیری های موجود دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت خارجه فرانسه اعلام کرد که ژان نوئل بارو وزیر خارجه این کشور در جریان دیدار با سید عباس عراقچی وزیر خارجه کشورمان در نیویورک تاکید کرد که بازگشایی تنگه هرمز یک اولویت ضروری به شمار می رود و بسته شدن آن تهدید خطرناکی برای ثبات منطقه ای است.

وی بدون اشاره به تجاوزات آمریکایی صهیونیستی علیه ایران و تنش آفرینی آنها در منطقه خلیج فارس بر پایبندی فرانسه به قوانین بین الملل و آزادی حرکت کشتی ها تاکید کرد.

بارو همچنین بدون اشاره به حملات آمریکا علیه ایران حین اجرای مذاکرات مدعی شد که تهران باید به مسیر دیپلماسی بازگردد!

وی گفت که پاریس آماده مشارکت در تلاش های جاری برای دستیابی به راهکار سیاسی به عنوان تنها راه ممکن برای حل این درگیری و از بین بردن نگرانی های موجود به ویژه در خصوص برنامه هسته ای ایران است.

کد مطلب 6955772

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