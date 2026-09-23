عبده زاده: صنعت دارو سال پرتلاطمی را پشت سر گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عبده زاده، روز چهارشنبه یکم مهر ۱۴۰۵، در آیین افتتاحیه نمایشگاه بین المللی دارو و صنایع وابسته در محل مصلای تهران، اظهار داشت: قدردانی می کنم به نمایندگی از همکارانم در صنعت داروسازی که لحظه ای در تولید متوقف نشدند. همچنین سایر دستگاه‌هایی که تلاش کردند تا مردم بدون دارو نمانند.

وی افزود: ما در صنعت داروسازی به خاطر آینده کشورمان، امید را زنده نگه می داریم. ایران سلامت می ماند، یک شعار نیست؛ بلکه تلاش در مسیر پیشبرد اهداف سلامت است.

عبده زاده ضمن اشاره به امکانات و خدمات نظام سلامت کشور، گفت: ایران با وجود زنجیره تأمین دارو، سربلند می ماند.

به خاطر خون شهدا، امید را زنده نگه می‌داریم

رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران افزود: صنعت دارو سال پرتلاطمی را پشت سر گذاشت اما به خاطر خون شهدا امید را زنده نگه می‌داریم و ایران با وجود ظرفیت‌های زیادی که در حوزه‌های پزشکی و درمانی و دارویی دارد، سلامت و سربلند خواهد ماند.

عبدالاحسین روح الامینی، نماینده مجلس و رئیس اسبق انستیتو پاستور ایران، در مراسم افتتاحیه نمایشگاه بین‌المللی دارو و صنایع وابسته، گفت: ایران در مرزهای نوآوری، دستاوردهای خوبی دارد.

وی با اشاره به مشکلات صنعت داروسازی، افزود: گلایه ها و کمبودها را می دانیم، اما پرقدرت و سلامت می مانیم.

روح الامینی گفت: ملت ایران می تواند روی پای خود بایستد، هرچند مشکلات وجود دارد.

این نماینده مجلس با اشاره به مشکلات صنعت، تاکید کرد: ما حکمرانان باید وظایف خودمان را انجام دهیم و بنده به عنوان یک مطالبه گر حتما تلاش خواهم کرد مشکلات صنعت کاهش یابد.