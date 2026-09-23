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۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۸

۱۲۰ هزار دانش‌آموز ایلامی امسال روانه مدارس شدند

۱۲۰ هزار دانش‌آموز ایلامی امسال روانه مدارس شدند

ایلام - مدیرکل آموزش و پرورش استان ایلام گفت: ۱۲۰ هزار دانش‌آموز ایلامی امسال روانه مدارس شده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج زینی وند صبح چهارشنبه در مراسم آغاز به کار سال تحصیلی اظهار کرد:آموزش و پرورش استان ایلام با حدود یک هزار و ۴۰۰ مدرسه و بیش از ۵ هزار کلاس درس و با حضور بیش از ۱۲۰ هزار دانش‌آموز، از مدت‌ها پیش خود را برای سال تحصیلی جدید آماده کرده است.

وی بیان کرد:طی دو سال گذشته ۴ هزار و ۷۰۰ واحد آموزشی در قالب حدود ۲۴ هزار کلاس درس ایجاد شده و ۱۱ هزار و ۵۰۰ کلاس درس نیز با اولویت مناطق کمتر برخوردار به تجهیزات نوین آموزشی مجهز شده است.

وی تصریح کرد:در قالب طرح شهید عجمیان، ۷۶ هزار کلاس درس رنگ‌آمیزی شده، یک هزار و ۴۰۰ مدرسه به شبکه فیبر نوری متصل شده و ۱۲ هزار واحد آموزشی نیز به پنل‌های خورشیدی مجهز شده‌اند.

زینی وند اضافه کرد:بیش از ۹۰ درصد معلمان در زمینه روش‌های فعال یادگیری، فناوری و هوش مصنوعی آموزش دیده‌اند و پوشش دوره پیش‌دبستانی نیز به بیش از ۷۵ درصد رسیده است.

کد مطلب 6955938

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