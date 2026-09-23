به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفر قائم پناه معاون اجرایی رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری در آیین گشایش مدارس ،در دبستان شهید عباسی تهران در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در گذشته انجمن اولیا و مربیان یکی از ارکان اصلی آموزش دو سویه بود. این هم باید آموزش و پرورش برنامه‌ریزی بکند که من معتقدم وزیر محترم و مدیران آموزش دنبال این هستند که از اولیا برای تربیت دانش‌آموزان کمک بگیرند.

وی افزود: آموزش فعلی با آموزش زمان ما مقداری فرق دارد و این فرق داشتن، لازمه‌اش این است که تعامل بسیار بیشتری اولیا با معلمان داشته باشند و البته شاید نیاز باشد اولیا را آموزش بدهیم که ما بتوانیم در خانه هم در واقع دانش‌آموزان آموزش ببینند.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور گفت: قطعاً آموزش و پرورش برای اینکه جذب مشارکت برای دانش آموزان به وسیله اولیا بکند، برنامه دارد. همچنین لازم است برای آموزش و پرورش از صدا و سیما کمک بگیریم . ما نمی‌توانیم برای اولیا مدرسه جدید درست کنیم.

وی ادامه داد: همان چیزی که معلمان می‌گویند، اولیا هم همان را تکرار کنند و این موضوع خودش می‌تواند کمک‌کننده باشد. بالاخره اگر کسی انگیزه دارد بچه‌اش بیشتر فراگیری کند، طبیعی است که باید مهارت یاد بگیرید.

قائم‌پناه خصوص موضوع توزیع شیر در مدارس، عنوان کرد: بحث شیر در مدارس بخصوص در مدارس محروم و استان‌های محروم در دستور کار و جز اولویت‌ها است.