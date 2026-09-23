به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم فدوی مدیرکل استاندارد استان تهران با بیان اینکه مطابق قانون، خرید و فروش مصنوعات طلای بدون کد شناسایی ممنوع است، گفت: این موضوع به دفعات، به خریداران، سازندگان و عرضه‌کنندگان مصنوعات طلا در استان اطلاع‌رسانی شده‌است و در حال حاضر نیز، بازرسان استاندارد با بازرسی از واحدهای تولیدی و عرضه‌کننده مصنوعات طلا، بر این مصنوعات نظارت می‌کنند.

وی افزود: وظیفه اصلی کنترل اعتبار بر عهده خریداران مصنوعات طلا است که باید هنگام خرید، اعتبار کد شناسایی را از طریق سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۵۱۷ استعلام کنند.

بر اساس اعلام ادراه‌کل استاندارد استان تهران، این مقام مسئول با تاکید بر ممنوعیت خرید و فروش مصنوعات طلای فاقد کد شناسایی گفت: از ابتدای سال تاکنون، برای ۹۰ واحد سازنده مصنوعات طلا کد شناسایی صادر و یا تمدید شده و مجموع واحدهای دارای کد معتبر در استان تهران بالغ بر ۱۳۰۰ واحد است.